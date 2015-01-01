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वारदात:यूपी में चलती ट्रेन से हथकड़ी ताेड़ भागा, जयपुर में लग्जरी गाड़ी चुराई, पकड़ा गया

जयपुर37 मिनट पहले
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पुलिस ने चाेरी की दाे चार पहिया व चार बाइक बरामद की है
  • पेशी पर ले जाते समय भाग गया था, मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हाे गए थे
  • आरोपी वर्ष 2011 से लगातार वाहन चोरी की वारदाते कर रहा है

फर्जी पुलिस अधीक्षक बनकर पट्राेल पंप संचालक काे धमकाकर रुपए एंठने और लग्जरी वाहन चाेरी के मामले में गिरफ्तार शातिर वाहन चाेर यूपी पेशी पर ले जाते समय चलती ट्रेन में हथकड़ी ताेड़कर भाग निकला था, उसे जिसे रामनगरिया थाना पुलिस ने गुरुवार काे गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दाैरान आरेापी गत दिनाें जयपुर आकर रामनगरिया से स्कार्पियाे व कानाेता से जीप चुरा ली थी। आरेापी पर एमपी पुलिस ने पांच हजार रुपए का इनाम घाेषित कर रखा है। उसके पास से पुलिस ने चाेरी की दाे चार पहिया व चार बाइक बरामद की है।

रामनगरिया थाना प्रभारी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आराेपी रिंकू उर्फ प्रवीण दाैसा में महुवा के पास स्थित लालपुर का रहने वाला है। आराेपी के खिलाफ 27 मामले दर्ज हैं। जिनमें अधिकतर में फरार चल रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आराेपी ने बताया कि फरारी के दाैरान आराेपी उत्तर प्रदेश बार्डर पर चाेरी की गाडियाें की डिलेवरी लेकर बिहार के सिवान इलाके में बेचता था।

पूछताछ में आराेपी ने बताया कि एक साल से फरारी के दाैरान राजस्थान से कई गाड़ियां चुराकर बिहार में बेची है। गत 28 अक्टूबर काे आराेपी ने जगतपुरा में सीबीआई फाटक के पास स्थित अरावली हिल्स काॅलाेनी स्कार्पियाे चुरा ली थी। साथ ही 22 अक्टूबर काे जामडाेली से थार जीप चुरा ली थी। दाेनाें गाड़ियाें काे आराेपी बिहार लेकर जाने वाला था। पुलिस ने दाेनेां गाड़ियां बरामद कर ली है। आरेापी के बारे में रामनगरिया थाने के ही राजेश चाैधरी, हरिओम व परमानंद काे सूचना मिली थी।

9 साल से कर रहा है वाहन चाेरी, पुलिस पर फायरिंग भी कर चुका
आरोपी वर्ष 2011 से लगातार वाहन चोरी की वारदाते कर रहा है। 2014 में अलवर के तिजारा में पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो गया था। एक बार पैरोल से भी फरार हो चुका। इसके साथ जेल में रहते हुए भी फोन पर पुलिस अधिकारी बनकर एक पेट्रोल पंप संचालक को धमकी देकर पैसे वसूल लिए थे।

रामनगरिया थानाधिकारी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि दिसम्बर 2018 में आरोपी को जयपुर पुलिस लाइन की गार्ड द्वारा मध्यप्रदेश के पन्ना कोर्ट में पेशी के लिए ट्रेन में लेकर जा रहे थे। इस दौरान आरोपी चालानी गार्ड को चकमा देकर यूपी के महोबा में चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। इस मामले में पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे, जो आज तक सस्पेंड चल रहे है। फरार होने के बाद से आरोपी 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका।

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