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  • Heritage Question Why Is The Head Of The First Board Of Congress Not A Muslim? Choosing The Candidate For The Post Of Mayor Was In The News

इन्फॉर्मेशन टु इनसाइट:हेरिटेज का सवाल- कांग्रेस के पहले बोर्ड का मुखिया आखिर मुस्लिम क्यों नहीं? चर्चा में रहा मेयर पद का प्रत्याशी चुनना

जयपुरएक घंटा पहले
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हेरिटेज निगम में मेयर काैन? हेरिटेज में 29 अल्पसंख्यक पार्षदों ने जीत दर्ज की
  • अमीन कागजी और रफीक खान अल्पसंख्यक मेयर के नाम पर सहमति ही नहीं बना पाए
  • नामांकन से 4 घंटे पहले कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने मुनेश गुर्जर के नाम पर मुहर लगाई

हेरिटेज निगम में मेयर काैन? हेरिटेज में 29 अल्पसंख्यक पार्षदों ने जीत दर्ज की। चर्चा थी कि इनमें 6 ओबीसी महिला में से कोई एक तो कांग्रेस के पहले बोर्ड की मुखिया बनेगी। दावा इसलिए भी किया जा रहा था कि हेरिटेज निगम के 100 वार्डों में से 40 मुस्लिम बाहुल्य हैं। उनमें भी 5 लाख वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं।

मेयर बनने के लिए अल्पसंख्यक पार्षद के नामाें काे लेकर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जाेशी और मुस्लिम विधायक अमीन कागजी, रफीक खान लम्बी मंत्रणा भी हुई। हैरत की बात कि सभी नाम एक से दूसरे पाले में भेजे जाते रहे और अंत में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ही नामांकन से 4 घंटे पहले मेयर के लिए मुनेश गुर्जर के नाम पर मुहर लगा दी। ​​​​​​​ क्रॉनोलॉजी यूं समझिए, नतीजे आने के बाद मेयर नाम काे लेकर चाराें नेताओं में पहली ही मीटिंग में मुख्य सचेतक महेश जाेशी ने आदर्श नगर और सिविल लाइंस के मुकाबले हवामहल में कम पार्षद जीतने की बात कहकर हवामहल से मेयर दावेदारी जताने से मना कर दिया। मंत्री प्रतापसिंह ने भी सिविल लाइंस की बजाय विधायक अमीन कागजी और रफीक खान काे किशनपाेल और आदर्श नगर से जीतकर आए मुस्लिम पार्षदाें में से मेयर के लिए एक नाम पर तय करने को कहा।

कागजी ने विधानसभा क्षेत्र किशनपाेल से तीन नामों में से रेशमा बेगम कुरैशी का नाम दिया, लेकिन कम पढ़ी-लिखी होने के कारण उन्हें खारिज कर दिया गया। वहीं, आदर्श नगर से जीती राबिया बेन गुडएज निर्दलीय हाेने के कारण भी उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में खाचरियावास ने ही सिविल लाइंस से मुनेश गुर्जर का नाम प्रस्तावित किया। इसी नाम पर सहमति बनी। सूत्र बताते हैं कि भविष्य में विधानसभा सीट की दावेदारी को कम करने लिए ही अल्पसंख्यक मेयर का नाम नहीं दिया गया।

डिप्टी मेयर अल्पसंख्यक हाेगा, फिलहाल दाे नाम पर चर्चा
अल्पसंख्यक संगठनाें और पार्षदाें की नाराजगी काे दूर करने के लिए कांग्रेस हेरिटेज में अल्पसंख्यक पार्षद काे डिप्टी मेयर बनाएगी। डिप्टी मेयर के लिए उमरदराज और असलम फारूखी दावेदार हैं। नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस ने सभी पार्षदाें काे दिल्ली राेड स्थित एक रिसाेर्ट में शिफ्ट किया है।

मेयर का नाम नहीं बढ़ाने पर नाराज अल्पसंख्यक
इधर, हेरिटेज से कांग्रेस की तरफ से किसी अल्पसंख्यक महिला पार्षद काे मेयर प्रत्याशी नहीं बनाने अल्पसंख्यक संगठनाें और पार्षदाें में नाराजगी जताई। मुनेश गुर्जर के नाम की घाेषणा हाेते ही मुस्लिम संगठनाें के पदाधिकारी हाेटल भी पहुंच गए और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने की मांग पर अड़े रहे। मुस्लिम परिषद संस्थान प्रदेशाध्यक्ष युनुस चाैपदार, सैय्यद नियाज नकवी, हबीब गारनेट सहित कई मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की।

इधर, सिटी पैलेस में मान-मनौव्वल

पार्टी से निष्कासित कुसुम यादव को सांसद दीयाकुमारी ने मनाया

6 साल के लिए निष्कासित कुसुम यादव को भाजपा ने आखिरकार मेयर प्रत्याशी बनाया। हालांकि पार्टी के कई नेता इसके पक्ष में नहीं थे। मगर बुधवार देर रात सिटी पैलेस में कुसुम को मेयर प्रत्याशी बनाने की पूरी पटकथा लिखी गई। सांसद दीयाकुमारी की मौजूदगी में कुसुम यादव से चर्चा हुई और पार्टी नेताओं के साथ चल रहे मनमुटाव को दूर किया गया। यादव के बागी होने से भाजपा किशनपोल के 5 वार्ड हारी। कुसुम निर्दलीय जीतीं।

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