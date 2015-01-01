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नाता प्रथा:ये कैसा नाता? औरतें 25-25 हजार में बेची जाती हैं, एक शख्स तो 17 महिलाओं से नाता कर चुका है

जयपुर34 मिनट पहले
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अपाहिज कौन? गैंगरेप के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, पैर कट गए पति दूसरी औरत को नाते ले आया
  • राज्य के 15 जिलों में 4 लाख परिवार तबाह 20 हजार औरतें हर साल नाते चली जाती हैं
  • हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-11 के तहत नाता विवाह शून्य और अकृत है
  • जिसके पास पैसा है, वो गरीब की पत्नी/बेटी/बहू को बार-बार खरीद सकता है

आनंद चौधरी. प्रदेश में परित्यक्ता-विधवा महिलाओं को फिर से सामाजिक जीवन जीने की मान्यता दिलाने के लिए नाताप्रथा का जन्म हुआ था। मगर आज ये महिलाओं की खुली बिक्री का जरिया बन गई है। कोई भी पुरुष किसी विवाहित महिला को उसकी सहमति से पत्नी के रूप में साथ ला सकता है। पंचायत बैठती है। दोनों पक्ष झगड़ा राशि तय करते हैं। 25 हजार से 10 लाख रु. तक में झगड़ा छूट जाता है, यानी इसकी पत्नी अब उसकी पत्नी होगी।

यहां महिला सामान की तरह है, मतलब जिसके जितने नाते हो चुके, उसकी उतनी कम कीमत। पंच और पुलिस थानेदार को भी पैसा मिलता है। भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जालौर में कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें महिलाएं बिकाऊ बना दी गईं और बच्चे अनाथ। उदयपुर का दिनेश 17 महिलाओं से नाता कर चुका है। 4 मर चुकीं। 3 तो ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ 3 दिन ही साथ रखा।

अपाहिज कौन? गैंगरेप के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, पैर कट गए पति दूसरी औरत को नाते ले आया

व्हीलचेयर पर बैठी दोनों पैरों से अपाहिज यह लड़की चित्तौड़ की है। शादी-पति-नाता...ऐसी बातें इसे कचोटती हैं। जब 12 साल की थी, तब ब्याह हो गया था। 7 साल पहले जब 19 की थी, तब गांव के सरपंच के बेटे और उसके साथियों ने बलात्कार किया। फिर बेहाशी की हालत में रेलवे ट्रैक पर फेंक गए। उसके दोनों पैर कट गए। 6 महीने अस्पताल में रही। जिससे ब्याह हुआ था वो देखने-पूछने तक नहीं आया, बल्कि उसने दूसरी औरत के साथ नाता कर लिया।
संघर्ष की इंतिहा
बच्ची थी, तब पिता गुजर गए। बलात्कार और पैर कटने के बाद मां ने भी छोड़ दिया। अनपढ़ थी, प्रयास संस्था से जुड़कर 12वीं की। कानूनी लड़ाई लड़कर बलात्कारियों को सजा दिलाई, अब सिलाई करके गुजर-बसर करने को विवश है।

इन बच्चों को अनाथ कहें या आत्मनिर्भर?

पिता गुजर गए तो मां तीसरी बार दूसरे आदमी के साथ नाते चली गई, अब 13 साल की राधा घर में सबसे बड़ी है
पिता गुजर गए तो मां तीसरी बार दूसरे आदमी के साथ नाते चली गई, अब 13 साल की राधा घर में सबसे बड़ी है

भीलवाड़ा की सिड़ियास पंचायत के गांव गणेशपुरा की 13 साल की राधा, 10 साल की मंशा और 7 साल की ललिता दयनीय स्थिति में हैं। पिता की मौत के दो महीने बाद इनकी मां हरमा किसी और के साथ नाते चली गई। ये हरमा तीसरा नाता है। 5 औलादें हैं। 15 साल का बेटा देवीलाल और 13 साल की बेटी राधा बाल मजदूरी से जितना कमाते हैं, उससे पांचों खाना खाते हैं। गांव के बाहर जिस टूटे-फूटे कमरे में न चारपाई है न बिस्तर। न बर्तन हैं न बिजली-पानी।

इसे महिला उद्धार की प्रथा कहेंं या सामाजिक ढांचे की व्यथा?

तीसरी बार नाता कर रहा था पति, पत्नी पांचवीं बार नाते गई
तीसरी बार नाता कर रहा था पति, पत्नी पांचवीं बार नाते गई

भीलवाड़ा के दाता गांव की मंजू ने 5वीं बार नाता किया है। एक माह पहले मांडल के कालूलाल को छोड़कर वह आपलियास के प्रभु के साथ गई। इससे पहले मंजू ने लांबिया और इरांश गांव के युवकों से नाता किया था। मंजू के जाने के बाद कालू पंचायत बुलाकर झगड़ा राशि लेने की तैयारी कर रहा है। 4 माह पहले 70 हजार रु. झगड़ा राशि चुकाकर कालू मंजू को नाते लाया था। कालू खुद तीसरा नाता करने वाला है।

17 बार नाते बिठाने वाला दिनेश बोला- मैंने 3 नाते किए हैं

रिपोर्टर- आपने 17 बार नाता किया। आपके रिश्तेदारों ने सबके नाम पते बताए? दिनेश- मैंने 17 नहीं, 3 बार ही नाता किया है। रिपोर्टर- आपने कहां-कहां नाते किए, सबके नाम हैं मेरे पास। दिनेश- पूछने वाले आप कौन? मेरे पास आकर बताओ नाम। रिपोर्टर- मैं तो आया था आपके घर, आप घर ही थे ऊपर के माले पर। बुलाने पर भी नीचे नहीं आए। आप से तू पर आया दिनेश गालियां देते हुए बोला... तू मिनिस्टर है? कलेक्टर है? जो तेरे से मिलने नीचे आता? रिपोर्टर- आप इतना बता दो कि हर नाते पर कितना पैसा दिया? गालियां देते हुए फोन काट दिया।

सत्ता ध्यान दे; हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-11 के तहत नाता विवाह शून्य और अकृत है। भीलवाड़ा पारिवारिक न्यायालय के जज मुकेश भार्गव का फैसला- महिला बाजारू सामान नहीं। पंच 100 रु. के इकरारनामे पर शादी नहीं तोड़ सकते।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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