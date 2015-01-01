पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शिक्षा:कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होने पर लॉ फर्स्ट सेकंड ईयर के भी होंगे एग्जाम, अन्यथा डिग्री नहीं

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
कोरोना की परिस्थितियां ठीक होने पर एलएलबी फर्स्ट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा देनी होगी।

कोरोना की परिस्थितियां ठीक होने पर एलएलबी फर्स्ट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा देनी होगी। बिना परीक्षा लॉ की डिग्री नही मिलेगी। इस संबंध में एक बार फिर बीसीआई और कॉलेज आयुक्तालय ने क्लियर कर दिया है। कॉलेज आयुक्तालय ने प्रदेश के सभी लॉ कॉलेजों को पत्र लिखकर कहा है कि फिलहाल लॉ के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट कर अस्थाई एडमिशन दिया जाना सुनिश्चित करें।

स्टूडेंट्स को कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होने पर डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑफलाइन/ ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी। कोई स्टूडेंट्स परीक्षा में पास नही हुआ तो एडमिशन निरस्त हो जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के डॉ गोविंद सिंह ने बताया कि एलएलबी में हर ईयर में 9 पेपर होते हैं। फाइनल की हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड ईयर की बाद में ली जा सकेगी।
आरयू ने निकाल दिया था टाइम टेबल

आरयू ने 2 महीने पहले यूजी- पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाओं के साथ ही एलएलबी सेकंड ईयर की परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया था। लेकिन दिशा निर्देश नहीं होने की वजह से और छात्रों में असमंजस होने की वजह से टाइम टेबल निरस्त कर दिया था।

  • साल खराब होने से बचाने के लिए अस्थाई प्रवेश देकर पढ़ाई शुरू की गई। लेकिन लॉ की डिग्री के लिए परीक्षा पास करना जरूरी है। - सुरेश चंद्र श्रीमाली, को चेयरमेन, बीसीआई
  • बीसीआई और उच्च शिक्षा विभाग से मिली गाइडलाइन के अनुसार एलएलबी फर्स्ट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट कर पढ़ाई चल रही है। बिना परीक्षा के एलएलबी की डिग्री नही मिलेगी। - डॉ. जी. एस. राजपुरोहित, डीन फेकल्टी ऑफ लॉ
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें