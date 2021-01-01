पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जयपुर CID की कार्रवाई:खजूर की आड़ में हरियाणा ले जाया जा रहा 96 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
राजस्थान के चित्तोड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार ट्रक चालक व उसके दोनों साथी। जयपुर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी क्राइम ब्रांच की सूचना पर ये तीनों पकड़े गए - Dainik Bhaskar
राजस्थान के चित्तोड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार ट्रक चालक व उसके दोनों साथी। जयपुर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी क्राइम ब्रांच की सूचना पर ये तीनों पकड़े गए
  • चित्तौड़गढ़ में भदेसर इलाके में उदयपुर रोड के सामने पुलिस की कार्रवाई
  • होटल व्यवसाय की आड़ में चल रहा था मादक पदार्थ तस्करी का काम

प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर खजूर से भरे कट्‌टों की आड़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंची सीआईडी (क्राइम ब्रांच) की स्पेशल टीम ने तस्करी में शामिल ट्रक चालक, खलासी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक में छिपा रखे करीब 96 किलो अवैध डोडा चूरा भी बरामद किया है। राजस्थान से हरियाणा भेजा जा रहा था।

एडीजी (अपराध) रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि गिरफ्तार ट्रक चालक तालीम खां मेव (22) थाना तावड़ू, जिला नूह हरियाणा, उसका साथी जुनैद खान मेव (20) निवासी गण्डवा थाना चोपानकी जिला भिवाड़ी अलवर और तीसरा आरोपी डालचन्द जाट (50) बानसेन थाना भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है।

उदयपुर-दिल्ली हाइवे पर मादक पदार्थ तस्करी की शिकायत पर कार्रवाई
आईजी (क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि उदयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ वाहनों में अन्य सामानों की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना पर सीआईडी क्राइम ब्रांच के डीएसपी पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ तथा सूर्यवीर सिंह राठौड़ के निर्देशन में सीआई राम सिंह नाथावत द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ व उसके आसपास के क्षेत्र में सूचनाएं जुटाई गई।

तब चित्तौड़गढ़ जिले में थाना भदेसर इलाके में होटल आशीर्वाद, उदयपुर रोड पर बानसेन हाॅस्पिटल के सामने से गुजर रहे एक ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर इसमें खजूर के कट्‌टे नजर आए। इन्हीं के बीच अवैध डोडा चूरा से भरे बैग भी छिपा रखे थे। जिनका वजन करीब 96 किलो था।

होटल व्यवसाय की आड़ में चल रही थी तस्करी

डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि तस्करी के मास्टर माइंड डालचंद से पूछताछ में सामने आया कि वह पिछले कई वर्षों से अपने अन्य साथियों अमर सिंह व भानीराम के साथ मिलकर होटल कारोबार की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी करवाता है। 26 जनवरी को अवैध डोडा चूरा को ट्रक में छिपाकर हरियाणा में सप्लाई के लिए भिजवा रहा था। इस संबंध में थाना भदेसर पर केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल मुकेश तथा विनोद का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस; अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser