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बजट पर राजस्थान का उद्योग-व्यापार:मिली-जुली प्रतिक्रिया में कहा- सरकार के रुख ने बाजार को निराश किया, उद्योगों को राहत दी

जयपुर39 मिनट पहले
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केंद्रीय बजट पर प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों ने राय व्यक्त की। - Dainik Bhaskar
केंद्रीय बजट पर प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों ने राय व्यक्त की।

जयपुर। राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक संगठनों और उद्योगपतियों ने केंद्रीय बजट पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। कुछ व्यापारिक संगठनों ने इसमें बाजार के लिए निराशाजनक और कुछ ने सकारात्मक बताया है। उद्योगों को राहत देने वाला भी बजट बताया गया है।

फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि कोविड पर जो व्यापार पर असर पड़ा है, उससे राहत देने के लिए सरकार से काफी उम्मीदें थीं। इस पर यह खरा नहीं उतर पाया है। यह बजट केवल स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर व कृषि को लेकर ही पेश किया है। इसमें एमएसएमई व एंटरटेनमेंट, रियल स्टेट व टूरिज्म पर बहुत ध्यान देना आवश्यक था, लेकिन इस ओर बिलकुल भी ध्यान नही ध्यान दिया। इससे व्यापारियों को भी निराशा हाथ लगी है।

फैडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने बजट को खाेदा पहाड़ निकली चुहिया करार दिया है। उन्होंने कहा कि न तो इनकम टैक्स में राहत दी है और न ही रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की है, बल्कि आम आदमी की जगह यह पूंजीपतियों का बजट है।

एआरजी ग्रुप के चेयरमैन आत्माराम गुप्ता ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बजट को बेहतर बताया जा सकता है। हालांकि बजट में बिल्डिंग मेटेरियल को राहत देने के अच्छे संकेत दिखाई नहीं दिए। फिर भी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा कहा जा सकता है। ​​​​​​फोर्टी मुख्य सरंक्षक सुरजाराम मील ने बतलाया केंद्र सरकार जो भी बजट पेश करती है वो आम आदमी और प्रत्येक राज्य को ध्यान में रखते हुए पेश करती है, लेकिन अभी लगातार जो सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है उसके यह हो गया है कि केंद्र सिर्फ चुनावी राज्यों के लिए पेश करती है।

फोर्टी कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बताया की इनकम टैक्स में व्यापारियों को सरकार से राहत की बहुत ज्यादा उम्मीदे थी, परन्तु इसके स्लैब में कोई बदलाव नही किया गया है, जिससे व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है |

फोर्टी चीफ सेक्रेटरी गिरधारीलाल खण्डेलवाल ने बताया सरकार द्वारा कुछ चीजो में रियायत दी गई है जिसमे ग्रामीण उद्योग के लिये जो बदलाव किए हैं, वे काफी सराहनीय कदम है | स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त एक साल बढ़ी. स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए 31 मार्च 2022 तक तक का वक्त देना व् .कस्टम ड्यूटी के मामले में 400 पुरानी छूटों का रिव्यू किया जाएगा।

जनसमस्या निवारण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज सोनी ने बजट में पर्यावरण व प्रदुषण नियंत्रण को लेकर की गई घोषणाओं का स्वागत किया है। बजट में अगले पांच साल में दो हजार करोड़ रुपए से अधिक क्लीन एयर पर खर्च करने की बात महत्वपूर्ण है। इससे प्रदूषण नियंत्रित होगा। जो मील का पत्थर साबित होगा।

फोर्टी उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी ने बताया वर्तमान में महंगाई निरंतर बढ़ रही है, परन्तु सरकार ने लोहा इस्पात व् कॉपर पर ड्यूटी कम की जिससे निश्चित रूप से उद्योगों को राहत मिलेगी। साथ ही 2 हिस्सों में इकोनॉमिक कोरीडोर जोन बनाने व व्हीकल स्क्रेप पालिसी की घोषणा भी सरकार का स्वागत योग्य कदम है | इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा |

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