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हौंसलों की उड़ान:बायतू के एक गांव में लड़कियों को घर से निकलने की मनाही है, वहीं की चतरू पांच साल जयपुर में रहीं और अब फेडरेशन कप में रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: संजीव गर्ग
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एथलीट चतरू - Dainik Bhaskar
एथलीट चतरू
  • भोपाल में फेडरेशन कप में अंडर-20 की 3000 मीटर रेस 9:45.57 मिनट में पूरी की
  • अभी जिद : पिता बारिश में खेती-बाड़ी और बाकी समय में मजदूरी का काम करते हैं
  • आगे आस : खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया तो एक दिन बेटी जरूर बड़ी अफसर बनेगी

बाड़मेर जिले की बायतू तहसील के लापला तला का कोसरिया गांव। यह ऐसी जगह है जहां से लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलतीं। लेकिन एक घर ऐसा है जहां कि लड़की पिछले पांच साल से जयपुर में रह रही है। एथलीट है। कई राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी है। तीन दिन पहले भोपाल में आयोजित फेडरेशन कप में अंडर-20 की 3000 मीटर रेस में 9:45.57 मिनट के समय निकाल कर मीट रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। नाम है चतरू...।

चतरू कहती हैं...मैं जहां की हूं, वहां लड़कियां बाहर नहीं निकलतीं। पानी की कमी है। खेती-बाड़ी बहुत मुश्किल से होती है। पापा बारिश में परिवार के खाने के लिए बाजरा, मूंग की खेती करते हैं। बाकी समय में वे लेबर का काम करते हैं।
मैं जयपुर में रहती हूं तो मेरा करीब 10-12 हजार रुपए महीने का खर्च है। पापा ने कभी मुझे किसी तरह की कमी नहीं होने दी। बस उनका एक ही सपना है कि मैं अच्छा खेलूं, नाम कमाऊं और बड़ी अफसर बन जाऊं। अभी मैं जयपुर से ही बीए फाइनल कर रही हूं।
कृष्णा पूनिया से हुईं प्रेरित
2012 में कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा पूनिया हमारे गांव बाड़मेर आई थीं, उनसे मिलकर अच्छा लगा। खेलों में हिस्सा लेने के लिए मोटीवेट किया था। फिर 2013 में मैंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट खेला। हॉस्टल के लिए ट्रायल देने के बाद 2015 में जयपुर आ गई। महावीर सैनी, सुरेन्द्र सर से कोचिंग ली। अब सीतारामजी मेरे कोच हैं। रोजाना सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग करती हूं। हर दिन का अलग-अलग शिड्यूल होता है।

  • 2017 रायपुर में 2 किमी क्रॉस कंट्री में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
  • 2018 गोवा में 4 किमी क्रॉस कंट्री जीतने पर गोल्ड मेडल मिला।
  • 2019 रांची में अंडर-20 जूनियर 3 किमी में सिल्वर मेडल।
  • 2019 मथुरा में 3 किमी क्रॉस कंट्री में सिल्वर जीतकर मान बढ़ाया।
  • 2019 खेलो इंडिया 5 किमी में ब्रॉन्ज
  • 2021 फेडरेशन कप, भोपाल में मीट रिकॉर्ड के साथ गोल्ड।

सरकार की ओर से 7 लाख की इनामी राशि नहीं मिली
चतरू कहती हैं, मेरी करीब 7 लाख रुपए इनामी राशि बकाया है। अगर पैसा मिलेगा तो परिवार की कुछ मदद कर सकती हूं और अपना डाइट वगैरह का खर्चा भी खुद उठा सकती हैं। मार्च में सीनियर नेशनल में मेडल हासिल करके आउट ऑफ टर्न नौकरी की कोशिश करूंगी।

एक बार इंडिया कैंप के लिए भी सलेक्शन भी हो चुका है

  • 2019 में चतरू का इंडिया कैम्प में भी सलेक्शन हुआ था। इंजरी के कारण कैम्प अटेंड नहीं कर पाई। अब मीट रिकॉर्ड बनाया है तो फिर से मेरा इंडिया कैम्प में सलेक्शन होगा। इससे पहले मार्च में पटियाला में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप होनी है। इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूं।
  • बायतू तहसील के लापला गांव की पॉपुलेशन 3000 से भी कम है। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार जनसंख्या 2435 थी। 1280 पुरुष और 1155 महिलाएं थी। महिलाओं को लिटरेसी रेट भी 30 प्रतिशत कम है।
  • चतरू एसएस जैन सुबोध कॉलेज में पढ़ती हैं। मेडल वगैरह आने पर यहां से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरी फीस भी माफ कर दी गई है।
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