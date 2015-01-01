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दिशा-निर्देश:प्रभारी मंत्रियों को 15 दिन में जिलों का दौरा करना जरूरी

जयपुर2 घंटे पहले
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जिला परिषद व पंचायतों के चुनावों से पहले सरकार ने मंत्रियों के लिए प्रभार वाले जिलों में जाने की समय सीमा में बदलाव कर दिया है। सभी मंत्रियों, मुख्य सचेतक व उपमुख्य सचेतक को यह निर्देश दिए गए हैं कि अब उन्हें हर 15 दिन में अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करना होगा। यहां उन्हें क्षेत्र के जनप्रतनिधियों के साथ चर्चा कर कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी आवश्यक रूप से बैठक करनी होगी। इसमें उन्हें राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठकें भी लेनी होंगी। इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम व बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करने की जिम्मेदारी भी प्रभारी मंत्रियों को दी गई है।
जनप्रतिनिधियों के पत्र पर नहीं दे रहे जवाब
राज्य सरकार ने अपने विभागों को हिदायत दी है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से उन्हें जो भी पत्र मिल रहे हैं उसका जवाब उन्हें आवश्यक रूप से भिजवाया जाए। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सांसदों, विधायकों द्वारा मंत्रियों को जो पत्र भेजे जा रहे हैं उस पर जो कार्यवाही हो उसकी जानकारी उन्हें जरूर भिजवाई जाए।

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