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चोरी:अलग-अलग थाना क्षेत्र में तीन सूने घरों के ताले तोड़ नकदी और जेवर चुराए

जयपुर4 घंटे पहले
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कमिश्नरेट के अलग-अलग थाना इलाके में चोरों ने तीन सूने घरों के ताले तोड़कर नकदी व जेवर चोरी कर लिए। पीडितों ने संबंधित पुलिस थानों में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पहली वारदता: ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में चोरों ने पर्वत कॉलोनी स्थित सूने मकान के ताले तोड़कर नकदी व जेवर चोरी कर लिए। चमन बेगम ने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

दूसरी घटना: करणी विहार इलाके में चोरों ने जगदम्बा नगर स्थित सूने मकान के ताले तोड़कर 15 हजार रुपए व जेवर ले गए। अनिल मीणा ने करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तीसरी वारदात: मुहाना इलाके में चोरों ने बाहुबली नगर स्थित सूने मकान के ताले तोड़कर नकदी व जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित मोहन प्रकाश माथुर ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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