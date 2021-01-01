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जयपुर में बहू का शातिर कारनामा:परिवार को नशीली खीर खिलाकर बेहोश किया, फिर पड़ोसी की मदद से लाखों के जेवर व नकदी चुराए

जयपुर19 मिनट पहले
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परिवार के सदस्यों को नींद की गोली डालकर खीर खिलाने वाली शातिर बहू मंजू। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने उसे जेवर व नकदी चुराने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। - Dainik Bhaskar
परिवार के सदस्यों को नींद की गोली डालकर खीर खिलाने वाली शातिर बहू मंजू। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने उसे जेवर व नकदी चुराने के मामले में गिरफ्तार कर लिया।
  • जयपुर ग्रामीण जिले में गोविंदगढ़ इलाके में 18 जनवरी को हुई थी वारदात,
  • गिरफ्तार पड़ोसी दंपती से पूछताछ में हुआ खुलासा, तब पकड़ी गई घर की बहू

घर में रखे पुराने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराने के लिए एक बहू ने नींद की गोलियां डालकर अपने परिवार को खीर बनाकर खिलाई। जब घर के सभी लोग नशीली खीर खाकर सो गए तब बहू ने जेवर व नकदी चुराकर पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी की मदद से छिपा दिए। सात दिन बाद जयपुर जिले की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने पड़ोसी दंपती को गिरफ्तार कर चुराए जेवर व नकदी बरामद की। तब पूछताछ में दंपती ने खुलासा किया कि चोरी की वारदात घर की बहू ने की है। इसके बाद पुलिस ने शातिर बहू को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

जयपुर ग्रामीण एसपी शंकरदत्त शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार मंजू मीणा (25) खेजरोली गांव, थाना गोविंदगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है। गत 18 जनवरी को मंजू के जेठ राजेंद्र मीणा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वे देर रात घर में सो रहे थे। तब कमरे में रखे बक्से का ताला खोलकर देर रात को किसी व्यक्ति ने 40 हजार रुपए और कीमती सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए है। पुलिस को चोरी की वारदात में घर के किसी सदस्य या पड़ोसी का हाथ होने का शक हुआ।

तब गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत के निर्देशन में थानाप्रभारी रामकिशोर शर्मा, सबइंस्पेक्टर नंदलाल ने वहां पूछताछ शुरु की। कॉल डिटेल्स की जांच की। तब परिवादी राजेंद्र मीणा के छोटे भाई बजरंग की पत्नी मंजू और पड़ोसी महिला अंजू उर्फ राखी मीणा से बातचीत का पता चला। पुलिस ने मंजू व उसके पति कृष्ण मीणा को पकड़कर पूछताछ की तब उन्होंने चुराए गए गहने व नकदी उनके घर में छिपाकर रखने की जानकारी दी। पुलिस ने उन्हें 24 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अंजू उर्फ राखी ने बताया कि बजरंग की पत्नी मंजू ने उसे कहा था कि वह उसे कुछ सामान लाकर देगी। जिसे छिपाकर रख लेना।

परिवार के लिए खीर में नींद की गोलियां मिला दी, खुद की कटोरी में अलग से खीर रखी

एडिशनल एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि जेठ के गहने व रुपए चुराने के लालच में आरोपी मंजू ने 18 जनवरी को शाम को खीर बनाई। इनमें एक कटोरी में अपने लिए खीर निकाल ली। बाकी खीर में नींद की गोलियां मिला दी। वह खीर रात के भोजन में परिवार के सभी लोगों को खिला दी। सबके सोने पर रात 2.30 बजे मंजू ने बक्से में रखे गहने व नकदी चुरा लिए। फिर रात को ही पड़ोसी अंजू उर्फ राखी को सौंप दिए। राखी ने अपने पति कृष्ण की मदद से इन गहनों को छिपा दिया।

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