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  • In November Itself, It Was Known That There Was Leakage Of Water From The Sewer Line, Yet The Municipal Corporation Thought It Better To Change The Line Instead Of Fixing It?

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गैरजिम्मेदारी का गड्ढा भरा:नवंबर में ही पता चल गया था कि सीवर लाइन से पानी लीकेज हो रहा है, तब भी नगर निगम ने ठीक करवाने के बजाय लाइन बदलने पर जोर दिया

जयपुर5 मिनट पहले
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जयपुर में चौंमू हाउस सर्किल पर सीवर लाइन में लीकेज होने के बाद धंसी सड़क को मंगलवार देर शाम तक ठीक करके भर दिया। - Dainik Bhaskar
जयपुर में चौंमू हाउस सर्किल पर सीवर लाइन में लीकेज होने के बाद धंसी सड़क को मंगलवार देर शाम तक ठीक करके भर दिया।

जयपुर के चौंमू हाउस सर्किल पर सीवर लाइन डेमेज होने से हुआ सड़क पर बड़ा गढ्डा चार दिन बाद भर दिया। अब मौके पर नई सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इस कारण मौके पर ट्रैफिक का संचालन शुरू होने में अभी और समय लगेगा। लेकिन, बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस लीकेज के कारण ये इतना बड़ा गड्ढा और हादसा हुआ। उस लीकेज को दो माह पहले क्यों ठीक नहीं किया गया? जबकि, नगर निगम के अधिकारी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमें नवंबर में ही सीवर लाइन के लीकेज होने का पता चल गया था?

नगर निगम ने उस समय पुरानी डेमेज लाइन को ठीक करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों ने उसकी जगह नई लाइन डालना ज्यादा बेहतर समझा। जबकि वे जानते थे कि लीकेज होने के बाद सड़क या जमीन कभी भी धंस सकती है और इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि, ऐसे ही लीकेज से जुलाई 2017 में भी इस जगह बड़ा गड्ढा हुआ था। लेकिन, उससे भी सबक नहीं लेकर लापरवाही करना दो लोगों के जीवन पर महंगा पड़ गया। गनीमत ये रही कि दोनों ही जान बच गई।

तीन साल पहले जो काम करना था वह अब किया
जुलाई 2017 में जब इस सीवर लाइन के डेमेज होने से चौंमू हाउस सर्किल पर ही दूसरी जगह बड़ा गढ्डा हुआ था। उस समय भी नगर निगम अधिकारियों ने इस सीवर लाइन को बदलने की जरूरत बताई थी। उस समय ये मानना था कि सीवर लाइन पुरानी हो चुकी है और जगह-जगह इस लाइन में घुमाव आ रहा है, जिसके कारण सीवर के पानी का फ्लो ठीक से नहीं बनता और लाइन बार-बार डेमेज होती है। ऐसी स्थिति में नई लाइन बिछानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

ट्रेफिक शुरू होने में लगेगा एक सप्ताह
चौंमू हाउस सर्किल पर अभी ट्रेफिक शुरू होने में एक सप्ताह का समय और लग सकता है। जो सीवर लाइन डेमेज हुई थी, उसे ठीक कर दिया है। इस लाइन के समानान्तर ही नई सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। अभी चौमू हाउस सर्किल पर ही 70 मीटर लंबाई में नई डाली जा रही है, जिसका काम तेजी से किया जा रहा है। ताकि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। मौके पर ट्रैफिक का संचालन शुरू हो। नगर निगम के अधिशाषी अभियंता दिनेश गुप्ता की माने तो इस हिस्से का काम पूरा होने में अभी एक सप्ताह का समय लग सकता है। दो-तीन पाइप लाइन डाल दिए हैं और संभावना है कि 2-3 दिन में पाइपलाइन डालने का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द सड़क बनाने का काम शुरू करवा देंगे।

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