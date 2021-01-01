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कार्यक्रम:अखिल भारतीय गुर्जर महासम्मेलन में समाज के लोगों से किया संगठित रहने का आह्वान

जयपुर2 दिन पहले
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अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ के तत्वावधान में अखिल भारतीय गुर्जर महासम्मेलन व गुर्जर गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि सरकार गुर्जर रेजीमेंट, गुर्जर विश्वविद्यालय, गुर्जर समाज की राजनीतिक भागेदारी सुनिश्चित की जाए। समाज के लोगों को अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि शंकर धाभाई और अतिथियों ने संगठित होने की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने कहा कि गुर्जरों को जागरूक होना होगा। हर महीने सम्मेलन आयोजित करें तो गुर्जर अपनी ताकत पहचानेंगे। अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव योगेन्द्र सिंह गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र धाभाई ने बताया कि समाज के कई गणमान्य लोगाें को गुर्जर गौरव अवॉर्ड से सम्मानित किया गया|

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