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  • In The State's Gold Business Advantage, The Expectation Of Jam Stone Kharar's 5 Thousand Crore Jam Kharar Business Dashed, Only 0.25% Duty Stuck Work

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बजट में राजस्थान:राज्य के गोल्ड कारोबारी फायदे में, जैम स्टोन खरड़ के 5 हजार करोड़ के व्यवसाय की उम्मीद धराशायी, सिर्फ 0.25% ड्यूटी से अटक रहे काम

जयपुर7 मिनट पहले
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जयपुर के सीतापुरा में जैम स्टोन यूनिट में खरड़ की कटिंग का काम। - Dainik Bhaskar
जयपुर के सीतापुरा में जैम स्टोन यूनिट में खरड़ की कटिंग का काम।
  • कलर स्टोन कारोबार से जुड़े हैं राजस्थान के 2 लाख लोग

सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फायदा राज्य के ढाई हजार करोड़ के गोल्ड कारोबार को होने वाला है। जबकि राज्य के जैम स्टोन खरड़ के कारोबार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उम्मीद धराशायी हो गई हैं।

जैम एंड ज्वेलरी कारोबार का जयपुर सबसे बड़ा हब है। कलर स्टोन खरड़ काे लेकर केंद्रीय बजट से जो उम्मीदें थीं, वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इस कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाएगा। यह असर जैम स्टोन खरड़ पर केवल 0.25 प्रतिशत ड्यूटी खत्म करने से हो जाता, लेकिन राज्य के व्यापार की परेशानी दूर नहीं की गई।

जयपुर सहित पूरे राजस्थान में इस कारोबार से 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। राज्य में करीब 5 हजार करोड़ का कारोबार होता है। जैम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल के पूर्व अध्यक्ष राजीव जैन का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा जैम स्टोन कारोबार यहां होने के कारण उद्यमी चाहते थे कि यह कारोबार थोड़ा सरल किया जाए। इस सरलीकरण में यह मामूली ड्यूटी दिक्कतें पैदा कर रही है। इससे सरकार को बहुत बड़ा राजस्व मिल रहा हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इससे ट्रांसपोर्टेशन सहित कई प्रकार की परेशानियों से समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है। इससे सीधे तौर पर बिजनेस पर कई गुना फर्क पड़ रहा है।

जैन के अनुसार ड्यूटी के कारण जांच व अन्य वजह से पार्सल अटक जाते हैं। यदि ऐसा माना जाए कि पार्सल 4 दिन भी अटक गया तो उससे आगे से आगे कारोबार प्रभावित होता है। यदि यह ड्यूटी हट जाती तो बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा।

दूसरी ओर राज्य में 50 हजार लोग गोल्ड कारोबार से जुड़े हैं। इसके बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कारण है कि सरकार ने गोल्ड पर ड्यूटी कम की है। राज्य में गोल्ड का ढाई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कारोबार है। ऐसी स्थिति में राज्य के व्यापारी बेहद खुश हैं, क्योंकि यहां के कारोबार पर पोजिटिव इफेक्ट आएगा।

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