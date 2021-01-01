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सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड:100 से ज्यादा डेटा पॉइंट‌ से आयकर ने इकट्‌ठा किया कालेधन का ब्योरा, बड़े पैमाने पर कालाधन सामने आने की संभावना

जयपुर2 घंटे पहले
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  • रीजनल इकनाॅमिक इंटेलीजेंस सेंटर (REIC) से भी मिले अहम सुराग
  • सीबीडीटी करेगा सबसे बड़ी रेड में मिले कालेधन पर खुलासा

राजधानी में ज्वैलर ग्रुप पर राजस्थान की सबसे बड़ी आयकर छापे की कार्रवाई 14 दिन से जारी है, 19 जनवरी से आयकर की टीमें ज्वैलर समूह से मिले कालेधन के दस्तावेजों की जांच में जुटी है। यह सबसे लंबे आयकर छापे की कार्रवाई हो सकती है क्योंकि अभी भी कई दिनों तक इसके जारी रहने की संभावना है। सिल्वर आर्ट ग्रुप से मिले कालेधन के सबूत, ज्वैलरी, एंटीक आइटम्स इतने ज्यादा हैं कि खुद आयकर अफसर भी चकित हैं। इस सबसे बड़ी आयकर कार्रवाई में मिले दस्तावेजों और पहले मिले सबूतों की अब कई स्तरों पर पोस्ट डेटा माइनिंग की जा रही है, डेटा माइनिंग से ही इस छापे का आधार तैयार हुआ था। ग्रुप से संदिग्ध लेनदेन करने वाले कारोबारियों से आयकर ने पूछताछ शुरु कर दी है।

सिल्वर आर्ट ग्रुप पर जारी इस छापे की कार्रवाई के अभी लंबा चलने के आसार हैं। छापे की कार्रवाई के खत्म होने की घोषणा और इसमें मिले कालेधन को लेकर सीबीडीटी की तरफ से ही आधिकारिक घोषणा होगी। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने 19 जनवरी को राजधानी के तीन बड़े कोराबारियों पर छापों की कार्रवाई शुरु की थी। दो बिल्डर ग्रुप पर छापे की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन ज्वैलर समूह के यहां कार्रवााई जारी है। छापे में मिली ज्वैलरी और कई एंटीक आइटम्स कारेाबारी के ठिकानों पर ही हैं, आयकर की टीमें वहीं पर उनका मूल्यांकन करवाकर टैक्स चोरी का आकलन करने में लगी हैं, इस वजह से भी कार्रवाई लंबी खिंच रही है।

आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक रीजनल इकनाॅमिक इंटेलीजेंस सेंटर (REIC) से भी सिल्वर आर्ट ग्रुप के लेनदेन और टैक्स चोरी के कई अहम सुराग मिले। रीजनल इकनॉमिक इंटेलीजेंस सेंटर के पास टैक्स चोरी सहित हर बड़े ट्रांजेक्शन का ब्याैरा है। इस सेंटर पर हर एजेंसी से मिला इनपुट साझा होता है। सिल्वर आर्ट ग्रुप की गड़बड़ी का सबसे पहला इनपुट रीजनल इकनाॅमिक इंटेलीजेंस सेंटर के पास ही आया था। आरईआईसी के प्रमुख की जिम्मेदारी भी आयकर इंवेसि्टगेशन के डीजी के पास होती है, इसलिए इस एजेंसी को मिली सूचना पर आयकर सबसे पहले सक्रिय हुआ।

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