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थर्ड फ्रंट बनी मुसीबत:कांग्रेस-भाजपा के लिए मुसीबत बने निर्दलीय और तीसरा मोर्चा

जयपुर2 घंटे पहले
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प्रदेश में 90 नगर पालिकाओं के 3035 वार्डों पर हुए चुनाव में निर्दलीयों व थर्ड फ्रंट ने कांग्रेस व भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। निर्दलीयों व थर्ड फ्रंट की आरएलपी व एनसीपी ने 13 नगर पालिकाओं में बहुमत हासिल किया है। प्रदेश के 10 नगर पालिकाओं में निर्दलीय, दो नगर पालिका में एनसीपी व एक नगर पालिका में आरएलपी के प्रत्याशियों को बहुमत मिला है।

एनसीपी ने नोखा व निवाई नगरपालिका में बहुमत हासिल किया है। वहीं मुंडवा नगर पालिका आरएलपी के ज्यादा प्रत्याशी जीते है। प्रदेश में थर्ड फ्रंट व निर्दलीयों की बढ़ती ताकत ने कांग्रेस व भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता पिछले नगर निकाय व पंचायत राज के चुनावों की तरह ही निर्दलीयों को अपने पक्ष में करते सभापति व उपसभापति बनाने के लिए जोड़तोड़ में लग गए है।
यहां भाजपा कांग्रेस से ज्यादा जीते है निर्दलीय
प्रदेश के भादरा, रावतसर, संगरिया, बागड़, चिड़ावा, मुकंदगढ़, सूरजगढ़, रींगस, मालपुरा व भींडर में निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीते है। यहां पर कांग्रेस व भाजपा के ज्यादातर प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है।

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