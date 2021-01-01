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एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर:8 करोड़ से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बना अंतरराष्ट्रीय स्तर का देश का पहला परीक्षा हॉल

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: सुरेन्द्र स्वामी
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काॅलेज स्थित एग्जाम हॉल। - Dainik Bhaskar
काॅलेज स्थित एग्जाम हॉल।
  • 500 परीक्षार्थी एक साथ दे सकेंगे परीक्षा, एनएमसी के नियमों की भी हुई पालना

कोविड-19 के चलते शैक्षिक संस्थानों ने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के तरीके तो बदले ही हैं साथ ही एग्जाम लेने की प्रक्रिया में भी इनिशिएटिव लिए हैं। अब प्रदेश के एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने परीक्षा आयोजन के लिए विशेष प्रयास किए हैं। कॉलेज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंड़ों पर आधारित आठ करोड़ की लागत से दो परीक्षा हॉल बनवाए हैं।

इनमें एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमसीएच और सुपरस्पेशलिटी जैसे मेडिकल कोर्सेज करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। कैंपस में सैकंड फ्लोर पर बने हॉल्स में 500 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। यहां संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। एंट्री व एग्जिट के लिए अलग-अलग गेट हैं। दो परीक्षा हॉल में 250-250 परीक्षार्थी बैठ सकेंगे।

परीक्षार्थियों को प्रवेश करते ही कहां पर सीट है और किस पंक्ति में बैठना हैै जैसी जानकारी एलईडी पर मिलेगी। एग्जाम हॉल नेशनल मेडिकल कमीशन के मापदंड़ों को भी पूरा करता है। देश में सरकारी स्तर पर यह कदम उठाने वाला एसमएस कॉलेज इस तरह का पहला मेडिकल कॉलेज है।

स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एंट्री-एग्जिट अलग-अलग होगी
परीक्षा हॉल में कई तरह की सुविधाएं हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सूचना तुरंत परीक्षा कंट्रोल रूम में पहुंंचेगी। आने व जाने की मॉनिटरिंग के लिए बरामदे में सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। परीक्षार्थियों की मैटल डिटेक्टर से जांंच होगी। फिलहाल एक लिफ्ट की सुविधा है।

दो और लगाना प्रस्तावित है। दो हॉल में एक साथ 500 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा देने की व्यवस्था के अलावा एक सर्वर रूम भी है, जहां पर अधिकारी दोनों परीक्षा हॉल की मॉनिटरिंग करेंगे। परीक्षार्थियों और परीक्षक के लिए अलग-अलग एंट्री और एग्जिट है।

किस कोर्स में कितनी सीटें
एमबीबीएस 250
पीजी 448
सुपरस्पेशलिटी 89

^एनएमसी व अंतरराष्ट्रीय मापदंड़ों पर आधारित दो परीक्षा हॉल बनाए गए हैं। जहां पर दो हॉल में एक साथ 500 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे और मॉनिटरिंग के लिए बरामदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
-डॉ. सुधीर भंडारी, प्राचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

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