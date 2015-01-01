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एंबुलेंस का रेस्पॉन्स टाइम:एंबुलेस आने में लग रहे 17 मिनट, 1500 एंबुलेंस और मिले तो 10 मिनट में मिल सकता है इलाज

जयपुरएक घंटा पहले
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रेस्पोंस टाइम सुधारना है तो इसके लिए न केवल टाइम मैनेजमेंट सुधारना होगा बल्कि, करीब इतनी एंबुलेंस की और आवश्यकता होगी
  • एंबुलेंस के साथ हाइवे पर ट्रोमा सेंटर की जरूरत है

(नरेश वशिष्ठ सुरेन्द्र स्वामी). प्रदेश में 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया और करीब 8 करोड़ की आबादी के लिए सरकारी स्तर पर महज 1350 एंबुलेंस हैं। यही वजह है कि शहरी क्षेत्र में एंबुलेंस का हताहतों तक पहुंचाने का समय औसतन शहरी क्षेत्र में 17 मिनट और ग्रामीण एरिया में 16 मिनट है। अब चूंकि, परिवहन मंत्री ने रेस्पोंस टाइम को घटाकर आठ से 10 मिनट तक लाने की आवश्यकता जताई है।

विशेषज्ञों से बातचीत में सामने आया है कि रेस्पोंस टाइम सुधारना है तो इसके लिए न केवल टाइम मैनेजमेंट सुधारना होगा बल्कि, करीब इतनी एंबुलेंस की और आवश्यकता होगी। इसकी कमी 3500 से अधिक प्राइवेट एंबुलेंस को एंबुलेंस-108 से जोड़कर पूरी की जा सकती है।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि नई एंबुलेंस खरीद के लिए रोड सेफ्टी फंड में से मेडिकल विभाग को फंड जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हाईवेज पर ट्रोमा सेंटर और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर विचार किया जा रहा है।

समय पर इलाज मिलने पर जान को खतरा नहीं
एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ.राजेश शर्मा व मेडिसन के डॉ.पुनीत सक्सेना का कहना है कि इमरजेन्सी के समय मरीज का समय पर अस्पताल पहुंचना गोल्डन आवर माना जाता है। इमरजेन्सी के समय अस्पताल में सही समय और बैड मिलने के बाद आक्सीजन व ड्रीप लगने पर कुछ हद तक मृत्यु दर को रोका जा सकता है।

हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रॉक और मिर्गी के दौरे जैसी इमरजेन्सी में अस्पताल में 8 से 10 मिनट में अस्पताल पहुंचने ब्रेन स्ट्रॉक वाले मरीज को समय पर इलाज मिलने पर थ्रोम्बोलिसिस व हार्ट अटैक के प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिलने से जान को खतरा टाला जा सकता है।

हार्ट अटैक वाले मरीज की समय पर एंजियोग्राफी कर एंजियोप्लास्टी करने से मौत होने से रोका जा सकता है। किसी तरह की सड़क दुर्घटना, झुलसे मरीज और आपदा के समय अस्पताल में पहुंचने पर इलाज कर मरीज को बचाया जा सकता है।

किस क्षेत्र का कितना स्ट्रॉक टाइम

पिछले 9 माह में एकीकृत एम्बुलेंस सेवा (108, 104 और बेस एम्बुलेंस) का औसत रेस्पॉस टाइम शहरी क्षेत्रों में 17 मिनट 9 सैकंड, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट 8 सैंकड और डेजर्ट क्षेत्र में 16 मिनट 29 सैकंड में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वैसे शहरी क्षेत्रों का 20 मिनट, ग्रामीण का 30 मिनट और डेजर्ट का रेस्पॉस टाइम 40 मिनट है।

प्रदेश में 1362 एम्बुलेंस संचालित
108 एम्बुलेंस की संख्या 701
104 जननी सुरक्षा एक्सप्रेस 587
बेस एम्बुलेंस की संख्या 74

प्रदेश में 9 माह में 9 लाख 65 हजार 752 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया

गर्भवती महिला: 5 लाख 25 हजार 691 संदिग्ध कोरोना वायरस: 70 हजार 21 ट्रोमा (सड़क दुर्घटना): 45 हजार 856 कार्डियक: 11 हजार 388 अन्य : 2 लाख 45 हजार 107 (1 मार्च से 30 नवंबर तक के आंकड़े)

  • टेंडर में पहले की तुलना में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दी है। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पहले से निर्धारित रेस्पॉस टाइम है। लेकिन रेस्पांस टाइम कम करने की मुझे जानकारी नहीं है। - डॉ.अनिल कुमार, परियोजना निदेशक (एनएचएम)
  • एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने पर रेस्पॉस टाइम को कम किया जा सकता है। रेस्पॉस टाइम को कम करने से ज्यादा मरीजों की जान बच सकती है। - भानू सोनी, प्रवक्ता, जीवीके-ईएमआरआई
  • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर इलाज मिलने के लिए रोड सेफ्टी फंड में से संसाधन विकसित किए जाएंगे। एंबुलेंस की कमी पर मेडिकल विभाग के साथ बैठक रखी है। जरूरत पड़ी तो एंबुलेंस खरीद के लिए रोड सेफ्टी फंड से राशि दी जाएगी। - प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री
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