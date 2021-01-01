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अपराध:ज्वेलरी शोरूम में डकैती के आराेपी काे करनाल जेल से जयपुर लाए

जयपुर3 घंटे पहले
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  • आरोपी फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर करता था ठगी, करनाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार

मुरलीपुरा इलाके में दादी का फाटक के पास साढ़े तीन माह पहले ज्वेलरी शोरूम डकैती करने वाली गैंग के 7वें आरोपी को मुरलीपुरा थाना पुलिस ने शनिवार को करनाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी रमन सिंह उर्फ राजवीर उर्फ करण पंजाब के माेगा के रहने वाले है। आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहता है। थानाधिकारी देवेन्द्र जाखड़ ने बताया कि आरोपी ने यहां की वारदात के बाद दूसरें साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले करनाल में एक व्यापारी के घर इनकम टैक्स अफसर बनकर ठगी करने पहुंच गए, जहां पर पकड़े गए। इसकी सूचना मिलने पर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अभी इस गैंग में शामिल ईशू उर्फ निशा व दिलनवाज उर्फ पंकज फरार चल रहे है।

जिनके संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपियों ने पिछले साल 17 अक्टूबर को दादी का फाटक स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर लाखों रुपए कीमत के जेवर लूटने के बाद ज्वेलर की स्कॉर्पियों गाड़ी लूटकर ले गए थे। इस संबंध में पीड़ित दिनेश कुमार सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही पकड़कर लूटा गया ज्यादातर माल बरामद कर लिया था।

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