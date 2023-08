जयपुर टुडे-26 अगस्त, आपके काम की हर जानकारी:राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर टॉक शो, जेकेके में देखें युवा आर्टिस्ट की सोलो फोटो एग्जीबिशन

टॉक शो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में वीकेंड थियेटर कार्यक्रम में A talk by Pro. Manoj Singh Gaur Director IIT Jammu on 'artificial intelligence and the future of humanity'आयोजित की गई है। सरोकार लाइव टॉक शो होटल ग्रेंड सफारी गोपालपुरा बायपास जयपुर में शाम 4 बजे जयपुर के सोशल वर्कर्स, ज्योतिष, संत और अन्य लोग जन्माष्टमी का पर्व कृष्ण पर टॉक शो करके मनाएंगे। सावन उत्सव फोर्टी वूमेन विंग की ओर से 26 अगस्त को सावन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 4 से 7 बजे तक होटल ग्रैंड उनियारा, में होगा। मातृ सम्मेलन मातृ सम्मेलन शनिवार, 26 अगस्त को नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारक जी की नसियां स्थित तोतूका सभागार में शाम चार बजे से आयोजित किया जाएगा। इसमें विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय स्तर की पदाधिकारी शामिल रहेंगी।

इसमें महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा नाटिका का मंचन किया जाएगा। समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जयपुर की चुनींदा महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जन्माष्टमी उत्सव जयपुर के गोविंददेव मंदिर में 18 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव चल रहा है। जिसमें आज शाम मंदिर परिसर में गिर्राज परिक्रमा मंडल की ओर से नाम संकीर्तन लेडीज सर्किल इंडिया जयपुर चैप्टर का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जयपुर हेरिटेज लेडीज़ सर्किल की ओर से वार्षिक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 24 से 26 अगस्त तक जयपुर में आयोजित की जायेगी।

इसमें यूरोप,स्वीडन, मोरोक्को, यूएसए जैसे 30 देशों की 330 महिला प्रतिनिधि हिस्सा लेंगी

कॉन्फ्रेंस में देश की संस्कृति और सभ्यता का नज़ारा डेलीगेट्स को प्रस्तुत किया जाएगा। सोलो फोटो एग्जीबिशन युवा चित्रकार अभिलाषा भारतीय की लगभग 750 चित्रों की चित्र प्रदर्शनी "चित्रावली" (मेरा जीवन, मेरे चित्र) 26 अगस्त से 29 अगस्त तक अलंकार कला दीर्घा, जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शित होने जा रही है। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक प्रदर्शित होने वाली प्रदर्शनी में अभिलाषा के बचपन यानी डेढ़ वर्ष की अवस्था से लेकर वर्तमान तक बनाये समस्त महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे।

इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार, 26 अगस्त को दोपहर 2.30 बजे होगा। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ आज शाम 7 बजे से जलमहल के पास काले हनुमान जी मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ​​​​​​​​​​​​​​कांवड़ यात्रा आज शहर के बड़ी चौपड़ से 2100 कलश और 5100 कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी।