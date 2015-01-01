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पाॅलिटिकल कंट्राेवर्सी:जयपुर ग्रेटर में सौम्या गुर्जर को मेयर प्रत्याशी बनाने पर कटारिया और राजवी आमने-सामने

जयपुरएक घंटा पहले
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नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया
  • राजवी को चित्तौड़ से लाकर जयपुर में लड़ाया: कटारिया
  • चतुर्वेदी के घर पर साजिश रचने वाले ज्ञान न दें: राजवी

हर्ष खटाना. पिछले दिनाें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद विद्याधर नगर विधायक नरपत सिंह राजवी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर संवादहीनता से लेकर ग्रेटर नगर निगम में सौम्या गुर्जर को मेयर प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार किया है। कहा कि राजवी काे भी चित्ताैड़गढ़ से लाकर जयपुर लड़ाया था। उधर, राजवी ने कटारिया के खिलाफ माेर्चा खाेलते हुए कहा कि कटारिया का बीजेपी में क्या याेगदान है ? ये भी बता दें।

गुजरे दाैर में अरुण चतुर्वेदी के घर पर घनश्याम तिवाड़ी के साथ बैठकर वसुंधरा राजे के खिलाफ साजिश करने आज संगठन का पाठ पढ़ा रहे हंै। संगठन के खिलाफ काम करने वाले लाेगाें काे पार्टी ने मंत्री - प्रदेशाध्यक्ष और कई पदाें से नवाजा है। मैंने 90 के दशक में सरकार बचाने से लेकर संगठन के लिए क्या-क्या नहीं किया।

कटारिया: पार्टी का फैसला सर्वोपरि, उसी अनुसार चलना होता है
जयपुर ग्रेटर नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी सौम्या गुर्जर को बाहरी प्रत्याशी बताने के राजवी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सौम्या गुर्जर के समर्थन में आ गए हैं। कटारिया ने कहा कि पार्टी ने राजवी को भी चित्तौड़गढ़ से लाकर जयपुर में चुनाव लड़ाया था। कई बार पार्टी के फैसले सर्वोपरि होते हैं और उसी के अनुसार हमें चलना होता है। खुद का उदाहरण ​देकर कहा कि मैं उदयपुर का रहने वाला था, लेकिन मुझे पार्टी ने बड़ी सादड़ी से भी चुनाव लड़ाया था।

मैं बड़ी सादड़ी से दो बार विधायक रहा हूं। सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी बनाए जाने के ऐलान के बाद विद्याधर नगर से भाजपा विधायक नरपत सिंह राजवी ने कहा था कि संगठन ने उन्हें कराैली से लाकर चुनाव लड़ाया, फिर महापौर का प्रत्याशी घोषित किया गया जो सही नहीं है। राजवी ने जयपुर महापौर प्रत्याशी के चयन में जयपुर के सभी विधायकों की अनदेखी के भी पार्टी पर आरोप लगाए हैं।

राजवी: कटारिया का बीजेपी के लिए क्या याेगदान है, यह भी बताएं

विधायक नरपत सिंह राजवी
विधायक नरपत सिंह राजवी

विधायक नरपत सिंह राजवी ने कहा कि संगठन सर्वाेपरि है, लेकिन संगठन में संवादहीनता हाे रही है। कटारिया के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आज तक बीजेपी के लिए उनका क्या याेगदान है, ये बताएं। हमेशा संगठन के खिलाफ काम किया है। संगठन के निर्णय के बावजूद हज हाउस के कार्यक्रम में जाने की बात हाे या अरुण चतुर्वेदी के जवाहर नगर स्थित घर पर बैठकर वसुंधरा राजे के खिलाफ साजिश रचने के मामले रहे हाे।

संगठन ने ताे इन्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन्हाेंने संगठन काे कभी कुछ नहीं दिया। हालात ये है कि उदयपुर से आगे उन्हाेंने कभी साेचा ही नहीं। इस बार भी पार्टी की रीति-नीति संवाद कायम रखने के नियम काे ताेड़ा है। चाहे से 1992 में दिग्गविजय जनता दल की बात रही हाे या 1996 में सरकार बचाने में अहम भूमिका में काम किया था।

उस दाैर में भी कटारिया कुछ नहीं कर पाए थे और आज भी काेई बड़ा याेगदान नहीं दे रहे हैं। 1991 में लालकृष्ण आडवाणी पार्लियामेंट्री बाेर्ड में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन घर परिवार संभालने की वजह से शामिल नहीं हुआ था।

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