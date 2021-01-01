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तिरंगे का अपमान:लाल किले पर हुई घटना के खिलाफ जयपुर में राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के पुतले पर बरसाए जूते, गिरफ्तार करने की मांग

जयपुरएक घंटा पहले
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जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में मानसरोवर युवा मंच की ओर से दिल्ली के लाल किले पर कल हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। - Dainik Bhaskar
जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में मानसरोवर युवा मंच की ओर से दिल्ली के लाल किले पर कल हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर किसान आंदोलन की आड़ में दंगाइयों ने किए तिरंगे का अपमान और पुलिसकर्मियों पर बर्बरता के विरोध में बुधवार को जयपुर में प्रदर्शन हुआ। जयपुर के मानसरोवर इलाके में मानसरोवर युवा मंच की ओर से वार्ड 75 अग्रवाल फार्म थड़ी मार्केट चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए दंगाइयों को शह देने वाले नेताओं के पुतले फूंके और उन पर जूते बरसाए। मंच से जुड़े लोगों ने इस मामले में राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत अन्य लोगों पर दंगाइयों को शह देने का आरोप लगाते हुए इन्हे और दंगा करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

मंच के अध्यक्ष कविराज सेठी ने बताया कि जब हम सभी गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहे थे तब किसानों के बीच देश के गद्दार तिरंगा को फेंक कर खालिस्तानी समर्थक एवं किसान यूनियन के झंडे लगा रहे थे। राष्ट्रीयता के प्रतीक लाल किले पर लगे तिरंगा का अपमान कर रहे थे और पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टरों से खदेड़ा जा रहा था।

मंच की महासचिव पूजा गुरनानी ने कहा कि जिस तरह दंगाईयों ने महिला पुलिस कर्मियों से बर्बरता की, ये अशोभनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार से दंगाईयों और इनको समर्थन देने वाले तथाकथित नेताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सजा देने की मांग की। वहीं मंच के संरक्षक पार्षद अरुण वर्मा ने बताया कि आज मंच की ओर के विरोध स्वरूप पुतला दहन किया है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान उन फर्जी नेताओं गिरफ्तारी के मांग के लिए जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेंगे।

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