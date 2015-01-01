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नीट पीजी:कोविड या इंटर्नशिप? एनएमसी नहीं बता सका नीट पीजी टालने का कारण

जयपुरएक मिनट पहले
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  • एग्जाम टलने से गड़बड़ा जाएगा पूरा शेड्यूल
  • परीक्षा विवादों में, आईएमए ने किया विरोध, यूजी फाइनल ईयर की क्लिनिकल ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई पूरी

नीट यूजी के बाद पीजी परीक्षा विवादों के घेरे में है। हाल में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी 2021 के स्थगित होने की घोषणा की है। गुरुवार को आईएमए ने पीजी के समय पर न होने का विरोध जताते हुए इसे तय शेड्यूल पर करवाने की मांग की है।

पिछले दिनों एनबीई ने एक सर्कुलर में बताया कि एनएमसी के यूजी-पीजी बोर्ड नीट पीजी पर विचार कर रहे हैं। यह परीक्षा 10 जनवरी 2021 को होनी थी। सामान्यता पीजी परीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में होती है, इस बार यह एक हफ्ता लेट थी और अब और देर से होगी।

2015 बैच की इंटर्नशिप जनवरी 2021 में खत्म होनी थी लेकिन 2016 बैच के छात्र जाे फरवरी में इंटर्नशिप करने वाले थे वे भी अप्रैल/मई में आएंगे। उनके यूजी फाइनल एग्जाम्स भी फरवरी/मार्च में होंगे, रिजल्ट लगभग 20 दिन बाद आता है। इसलिए उनकी इंटर्नशिप अप्रैल/मई में शुरू हो सकती है, इंटर्न डॉक्टर्स के लिए 2-3 महीने का गैप आएगा। 2016 बैच के लिए नीट 2022 इंटर्नशिप का क्राइटेरिया क्या होगा यह भी अहम सवाल है। परीक्षा टलने से ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन एनएमसी ने कोविड को वजह बताकर पल्ला झाड़ लिया है।

सिर्फ कोविड नहीं है परीक्षा टलने की वजह, ये हैं संभावित कारण

भले ही एनएमसी कोविड-19 को वजह बता रहा है, लेकिन सिर्फ यही परीक्षा टलने की एकमात्र वजह नहीं है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभी एनएमसी के बोर्ड्स में डिस्कशन होना है। यूजी की प्रक्रिया चल ही रही है। ट्रेनिंग भी आगे बढ़ गई है। सभी एग्जाम्स का शेड्यूल नहीं होना भी इसकी वजह हो सकता है।

मार्च के बाद छात्रों की पढ़ाई नहीं हुई है उन्होंने पेशेंट नहीं देखे हैं। अप्रैैल-मई से किसी भी क्लीनिकल ब्रांच में ट्रेनिंग नहीं हुई है। यूजी पीजी बोर्ड इस पर भी विचार कर सकते हैं कि इंटर्नशिप आगे बढ़ाई जाए। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में देर होने पर बोर्ड परीक्षाएं रीशेड्यूल करने के बारे में भी सोच सकता है। एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव की कोई संभावना नहीं है।

ऐसे में परीक्षाएं स्थगित होना गलत नहीं है। पिछला नीट पीजी जनवरी में हुआ था। उसकी काउंसलिंग अभी जुलाई-अगस्त में हुई है। 2015 बैच अभी इंटर्नशिप कर रहा है। उन्हें एंट्रेंस देना है। 1 जनवरी से शुरू हुई इंटर्नशिप जो जनवरी 2021 में खत्म होनी थी वो तो बेकार हो गई है।
यूजी व पीजी बोर्ड्स की मीटिंग होना बाकी, एनबीई को मिले बस निर्देश

  • नीट पीजी के लिए टेन्टेटिव डेट 10 जनवरी थी। हमने एनएमसी को अप्रूवल के लिए लिखा था। उनका जवाब था कि अभी हमारी यूजी-पीजी बोर्ड्स की मीटिंग होनी है। अभी आपको परीक्षा की घोषणा नहीं करनी चाहिए। इस परीक्षा में पौने दो लाख छात्र बैठते हैं। साढ़े तीन लाख कम्प्यूटर ब्लॉक करके रखे थे। हमारी पूरी तैयारी थी। - डॉ. पवन इंद्र लाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनबीई
  • हमें सिर्फ डायरेक्शन मिले हैं। बाकी हमारे पास सूचना नहीं है कि यह क्यों हुआ है। एनएमसी की मीटिंग में संभवतया यह तय होगा। - डॉ. अभिजीत सेठ, प्रेसिडेंट एनबीई
  • पैन्डेमिक और लॉजिस्टिक्स की वजह से परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। एनएमसी अभी-अभी अस्तित्व में आया है। अभी तो मेरे पास इसकी फाइल भी नहीं आई है। - डॉ. एम के रमेश, प्रेसिडेंट पीजी बोर्ड, एनएमसी
  • नीट पीजी एग्जाम जो बिना किसी नोटिस के पोस्टपोन हुआ है, वह अपने निर्धारित शेड्यूल पर होना चाहिए। - डॉ. राजन शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट, आईएमए

6,102 संस्थानों की 10,821 एमएस 19,953 एमडी 1,979 पीजी डिप्लोमा सीट्स के लिए नीट पीजी हर साल आयोजित होता है 48,000 सीट्स हैं नीट पीजी की कुल, देश में 1,67,102 कैंडिडेट्स साल 2019 में नीट पीजी के लिए रजिस्टर हुए

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