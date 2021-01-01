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योजना:1024 फ्लैट्स व भूखंडों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल

जयपुर2 दिन पहले
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जेडीए द्वारा आर्थिक रूप में कमजोर तथा अल्प व मध्यम आय वर्ग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी एवं निजी खातेदारी की योजनाओं में 1024 फ्लैट्स व 111 भूखंडों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। लॉटरी 26 फरवरी को निकाली जाएगी। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि विभिन्न योजनाओं में कमजोर आय वर्ग के लिए 720 फ्लैट, अल्प आय वर्ग के लिए 253 तथा मध्यम आय वर्ग के लिए 51 फ्लैट्स तथा निजी खातेदारी की विभिन्न योजनाओं में कमजोर आय वर्ग के लिए 32 भूखंड व अल्प आय वर्ग के लिए 79 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है।

इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का क्षेत्रफल लगभग 350 वर्ग फीट, एलआईजी फ्लैट्स का 351 से 550 वर्ग फीट तथा एमआईजी श्रेणी के फ्लैट 700 वर्ग फीट तक हैं। इसी तरह निजी खातेदारी की योजनाओं में भूखंडों का क्षेत्रफल ईडब्ल्यूएस के लिए 45 वर्गमीटर व एलआईजी के लिए 46 से 75 वर्गमीटर तक हैं। इन योजनाओं में फ्लैट्स व भूखंड के लिए प्रशासनिक शुल्क राशि कमजोर आय वर्ग के लिए 10 हजार, एलआईजी के लिए 20 हजार और एमआईजी के लिए 30 हजार रुपए रखा गया है।

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