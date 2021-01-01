पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिकंजा:लाइब्रेरियन भर्ती पेपर लीक, सांचौर के 50 अभ्यर्थी एसओजी के रडार पर

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: राजेंद्र गौतम
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक तस्वीर
  • 85 हजार अभ्यर्थियों को लग सकता है झटका

लाईब्रेरियन भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक हाेने के मामले में जालाैर के सांचाैर इलाके में रहने वाले 50 से ज्यादा अभ्यर्थी एसओजी के राडार पर है। इन अभ्यर्थियाें काे एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी अभ्यर्थी सांचाैर और चितवाना इलाके के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि अधीनस्थ चयन बाेर्ड की ओर से जारी किए परीक्षा परिणाम में इनके अच्छे मार्क्स आए हैं।

अब एसओजी की स्पेशल टीमें इन अभ्यर्थियाें काे सांचाैर सीओ ऑफिस में बुलाकर काेचिंग से लेकर डिग्री संबंधी पूरी पूछताछ कर रही है। यह भर्ती परीक्षा 2019 में आयाेजित हुई थी। जिसमें पेपर आउट हाेने के बाद अधीनस्थ चयन बाेर्ड ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद दुबारा सितंबर 2020 में आयाेजित हुई थी। इस बार भी अभ्यर्थियाें ने पेपर आउट हाेने का आरेाप लगाकर एसओजी में सबूताें के साथ शिकायत की थी।

सांचाैर के अभ्यर्थी जाे पास हुए हैं उनसे पूछताछ
एसओजी डीआईजी शरत कविराज के निर्देशन में हाे रही इस जांच के लिए आरपीएस राजेश मलिक और उनकी स्पेशल टीम सांचाैर में डेरा डाले हुए हैं। एसओजी ने अधीनस्थ चयन बाेर्ड से उन छात्राें की पूरी जानकारी ली है जाे जालाैर में सांचाैर इाैर चितलावत थाना इलाके के रहने वाले हैं।

इन अभ्यर्थियाें के बारे में एसओजी ने तकनीकी रूप से भी जांच की है। माना जा रहा है कि तकनीकी जांच में कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। इसके बाद एसओजी की टीम जयपुर से सांचाैर पहुंची है और स्थानीय पुलिस की मदद से एक एक अभ्यर्थी काे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।

पेपर आउट करने वाला जगदीश भी सांचाैर का
अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट करने वाला मास्टर माइंड जगदीश विश्नाेई सांचाैर का है। पुलिस मुख्यालय ने पांच हजार का इनाम रखा था। 2019 में पुलिस ने जगदीश विश्नाेई काे गिरफ्तार किया था मगर कुछ समय बाद वह जमानत पर वापस आ गया। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसअाेजी काे जगदीश विश्नाेई के संबंध में भी क्लू मिले हैं।

कुछ अभ्यर्थियाें ने साैंपा था प्रश्नपत्र का स्क्रीन शाॅट
लाईब्रेरियन भर्ती परीक्षा 19 सितंबर 2020 काे हुई थी। कुछ अभ्यर्थियाें के माेबाइल पर परीक्षा से पहले ही पेपर आ गया था। बाद में अभ्यर्थियाें ने स्क्रीन शाॅट एसओजी काे साैंपा था। इसके बाद एसओजी ने जांच की ताे पता चला कि अधिकतर अभ्यर्थी सांचाैर इलाके के हैं। अभ्यर्थियाें के साथ तीन चार अन्य लाेग भी हैं। जिनकाे एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser