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राहत:लाइसेंस के लिए 4 ट्रायल में 185 की जगह अब 165 नंबर लाने वाला पास

जयपुर2 घंटे पहले
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स्थायी डीएल के लिए अपॉइंटमेंट लेने वालों को 250 रु. ज्यादा देना होगा। - Dainik Bhaskar
स्थायी डीएल के लिए अपॉइंटमेंट लेने वालों को 250 रु. ज्यादा देना होगा।
  • जगतपुरा में आटोमैटिक ड्राइविंग ट्रैक शुरू

ट्रायल के डेढ़ महीने बाद बुधवार को जगतपुरा में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल शुरू कर दी गई है। विरोध के बाद ट्रैक में सरलीकरण किया गया है। ट्रैक पर होने वाली चार ट्रायल में से अब हर ट्रायल में पांच-पांच अंक घटा दिए हैं। अब 200 अंक में से 165 अंक लाने वाले व्यक्ति को पास माना जाएगा। इससे पहले 185 अंक लाने वाले व्यक्ति को पास किया जा रहा था।

ट्रायल के दौरान शाम 5 बजे तक आरटीओ राकेश शर्मा ट्रैक पर ही मौजूद रहे। मौके पर ही आने वाली शिकायतों और समस्याओं को हल किया गया। दूसरी ओर, ऑटोमेट्रिक ड्राइविंग ट्रैक पर बुधवार से शुरू हुए ट्रायल देने वाले आवेदकों से फीस नहीं ली जा रही है, लेकिन गुरुवार से जो लोग स्थायी लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, उन्हें अब 250 रुपए अतिरिक्त फीस देनी होगी। 250 रुपए फीस के बाद लोगों को 1250 रुपए देने होंगे।

फीस और सरलीकरण पर था विवाद
ट्रैक पर दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में ट्रायल शुरू हुई थी। ट्रायल के दौरान ही फीस और सरलीकरण को लेकर विवाद शुरू हो गया था। ट्रायल के 8 दिन बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ट्रैक का निरीक्षण किया था। फीस कम करने और ट्रैक के सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसमें फीस तो कम हुई नहीं, लेकिन ट्रैक पर ली जा रही ट्रायल में सरलीकरण कर दिया गया।

डरने की जरूरत नहीं है
^ट्रायल देने आने वाले लोगों का अब डर निकल रहा है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ट्रैक में पहले की अपेक्षा अब सरलीकरण कर दिया गया है। वाहन चलाने आने वाले व्यक्ति के फेल होने के चांस कम हैं।
-राकेश शर्मा, आरटीओ

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