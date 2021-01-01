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  • Like Jaipur Greater, The Heritage Corporation Will Also Take A Loan Of 500 Crore, The First General Meeting Will Be Held On February 9

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नगर निगम:जयपुर ग्रेटर की तरह हेरिटेज निगम भी लेगा 500 करोड़ का लोन, 9 फरवरी को होगी पहली साधारण सभा की बैठक

जयपुर2 घंटे पहले
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  • साल 2021-22 का बजट रखने सहित 21 प्रस्तावों पर चर्चा होगी
  • पार्षदों का भत्ता बढ़ाने, लैपटॉप देने और भ्रमण का प्रस्ताव भी शामिल

जयपुर ग्रेटर की तरह हेरिटेज नगर निगम भी हुडको से करीब 500 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। वहीं तत्कालीक जरूरतों की पूर्ति के लिए अलग से 30 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। इसे लेकर 9 फरवरी को होने वाली हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा (बोर्ड बैठक) में यह सभी प्रस्ताव रखे जाएंगे ।

यह बैठक ग्रेटर निगम के सदन में सुबह 11 बजे से शुरू होंगी, जिसमें हेरिटेज निगम का वर्ष 2021—22 का बजट रखने सहित करीब 21 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पार्षदों का भत्ता बढ़ाने, उन्हें लैपटॉप देने और पार्षदों को अन्य शहरों में घूमाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। हर वार्ड में 1.5 करोड़ के विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव, जलमहल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखे जाएंगे

ये प्रस्ताव भी शामिल

  • भवन विनियम 2020 नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र (चारदीवारी को छोड़कर) में लागू करने।
  • वार्ड वाइज नई लाइटें
  • लगवाने पर विचार।
  • बीवीजी की कार्य व्यवस्था की समिक्षा।
  • यूडी टैक्स व राजस्व संबंधि कार्यों पर चर्चा।
  • वार्ड कार्योलयों में फर्निचर उपलब्ध कराने, नए वार्ड कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन व निर्माण का प्रस्ताव।
  • सफाई कर्मचारियों का मासिक हैल्थ चैकअप।
  • भूमिगत यूटिलिटी सर्विसेज की डिजीटल मेपिंग करवाने का प्रस्ताव।
  • हेरिटेज निगम की संपत्तियों का सर्वे व रिकॉर्ड डिजीटलाइजेशन करने पर चर्चा।
  • निर्माण व खाद्य सामग्री की जांच के लिए प्रयोगशाला के निर्माण का प्रस्ताव।
  • पिग हाउस बनाने के लिए सरकार को भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजने पर विचार।

ग्रेटर में कमेटियों पर विवाद, सफाई समति के सदस्य ने इस्तीफा दिया

जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कमेटियों के गठन के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। नतीजा यह निकला कि कमेटियों के बनने के पांच दिन बाद ही बुधवार को निर्दलीय पार्षद जय वशिष्ठ ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का दावा है कि आगे और भी पार्षद समितियों से इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को साधारण सभा में गठित समिति में इनको समिति का सदस्य बनाया गया था। इस्तीफा देने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में अपनाई गई प्रक्रिया से असंतुष्ट एवं नाराज हैं।

पार्षद जय वशिष्ठ ने बताया कि सर्वप्रथम तो प्रस्तावों को क्रमवार (1,2,3,4 ,5,6,7,8) न कर (1,2,,4,5,6,7,8,3) से सदन में पेश किया, प्रस्ताव बिंदु 3 समिति गठन को सबसे अंतिम में लिया गया और उसे कई पार्षदों के विरोध के पश्चात भी कुछ ही सेकंड में ध्वनि मत से पारित कर आनन-फानन में तुरंत राष्ट्रगान कर साधारण सभा का समापन कर दिया गया । समिति में पार्षदों को स्थान न देकर बाहर के सदस्यों को ज्यादा महत्व दिया गया है । इसी को लेकर इन्होने मुख्यमंत्री गहलोत व यूडीएच मंत्री को सचिवालय में इस्तीफा पत्र का ज्ञापन दिया।

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