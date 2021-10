Hindi News

List Of Jobs In And Around Jaipur Front Office Reception And Similar

फ्रंट ऑफिस / रिसेप्शनिस्ट जॉब्स: जयपुर और इसके आसपास फ्रंट ऑफिस/रिसेप्शन और ऐसे ही अन्य जॉब्स की लिस्ट

19 मिनट पहले



19th अक्टूबर 2021

फ्रंट डेस्क स्टाफ

Front Office, Receptionist (8 Posts), Graduate, Salary - 15000 - 25000, Jaipur ,9549777764, hrd@starvisionplacement.com .

हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट

Required CONSULTANT GASTROENTEROLOGIST, NEUROLOGIST, DERMATOLOGIST, RADIOLOGIST) PATHOLOGIST ,SR.(OBST&GYNAE),JR.(MBBS), Corporate Manager Marketing, Quality Manager (NABH) , Reception & MRD INCHARGE, ICN , ICCU & NICU STAFF , OT TECHNICIAN, TPA/BSBY Incharge , Housekeeping Staff , Mail to:-globalcorporatehospital@gmail.com, 8802021990 ,9660039734

रिसेप्शनिस्ट

Required Telecaller /Receptionist Having Computer Knowledge (Internet, Excel Etc) Contact- Aman Infosolutions Pvt. Ltd (BUSY Software) C-13, Sethi Colony, Jaipur M-7414063888 Email : amaninfosolution@yahoo.co.in

स्कूल रिसेप्शनिस्ट

Step Forward Sec. School, Mansa Nagar, Near Royal Green Society, Sirsi Mod. Requires Well Qualified and Experienced Teachers For Pre-primary, TGT For All Subjects, Academic Incharge, Receptionist. Attractive Salary. 8559947002 Email: stepforwardsch@gmail.com

स्कूल रिसेप्शनिस्ट

MSD Public School Urgently Teacher's Required Class Nursery to 8th English Medium -All Subject Maths, English, Hindi, EVS & Receptionist (Computer & Telecaller) Required. Address-1) Deepak Colony, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Address-2)- Sachivalay Nagar, Govind Vihar, Sitapura Jaipur. 9660619658, 8005993415

हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट

Trained Untrained Female Nursing Staff Receptionist with Basic Computer knowledge. Jeevan Jyoti Hospital, Opp. Road No.2, Sikar Road, Jaipur 9829012581