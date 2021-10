Hindi News

List Of Medical, Pharmacy, Hospital And Other Similar Jobs In And Around Jaipur

मेडिकल जॉब्स: जयपुर और इसके आसपास मेडिकल, फार्मेसी, हॉस्पिटल और ऐसे ही अन्य जॉब्स की लिस्ट

19th अक्टूबर 2021

रेडियोलाजिस्ट, नर्स

Urgent requirement Radiologist (Part/ Full time), Staff Nurse. Dhanwantri Hospital, New Sanganer Road, Mansarovar Contact 781425, 9829055760, 9982033334, 9829353005.

फीमेल नर्स, रिसेप्शनिस्ट

Trained Untrained Female Nursing Staff Receptionist with Basic Computer knowledge. Jeevan Jyoti Hospital, Opp. Road No.2, Sikar Road, Jaipur 9829012581.

नर्सिंग स्टाफ

Requirement Nursing staff (GNM/ BSc nursing with registration), Fresher/ experienced. Excelcare Hospital, Jhotwara, Jaipur. Contact- Dr. Gaurav Garg 9929471752.

नर्सिंग स्टाफ

फिमेल नर्सिंग स्टॉफ, लेबररूम- ओ.टी. अनुभव प्राप्त। उचित वेतन, आवास सुविधा। मिलें: जेके हॉस्पिटल, करधनी, कालवाड़ रोड़, जयपुर। 9413340740, 9413341741.

रेडियोलाजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन

Required Gynecologist, Physician, General Surgeon. Contect- SRK ENT HOSPITAL, 3rd Floor, Sumer City Centar, KISHANGARH (Ajmer). Mob. 9694080411 E-mail- srkenthospital@gmail.com.

पेडिअट्रिशन, नर्सिंग स्टाफ (ICU)

Saket Hospital, 200 bedded NABH Accredited multispecialty hospital is hiring SR- Pediatrics (Salary 1 lakh- 1.5 lakh), Staff Nurse- ICU/ NICU experience (Salary 18- 30k). Send your CV,s at hr@sakethospital.in or walkin- HR Department, Saket Hospital Sector- 10, Meera Marg, Mansarovar, Jaipur. 0141-2785075.

फार्मेसी सेल्सपर्सन

LR Enterprises पर मेडिकल शॉप्स की वर्किंग के लिए सेल्सपर्सन की आवश्यकता। संपर्क- प्रधान मार्ग, मालवीय नगर 9680020206.

नर्सिंग स्टाफ

Required staff for a multi-specialty 250 bedded hospital at JLN Marg, Jaipur. Looking for immediate joining: ICU Nurse, Staff Nurse, Senior Nurse. Drop your resume at hrrhljaipur@gmail.com or Call 9672333346.

नर्सिंग स्टाफ

MALE- नर्सिंग स्टाफ, कार्य सीखें, स्वयं आकर मिलें:- चाईल्ड केयर हॉस्पिटल, बी-76, आनन्दपुरी, (नजदीक नायला हाउस), मोतीडूंगरी रोड, जयपुर.

डोक्टोर्स, नर्सिंग स्टाफ

संजीवनी हॉस्पिटल सोडाला मैं शेयर बेसिस पर Pediatrician, Gynecologist, Orthopedics, OT असिस्टेंट एवं अनुभवी मेल- फीमेल नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता| संपर्क: 9928027253.

डोक्टर, नर्सिंग, अन्य स्टाफ

Resident Doctor (MBBS), Experienced Nursing Staff, Receptionist, Medical Store Salesman. Shubh Hospital, Vidyut Nagar, Ajmer Road, Jaipur, 9829644449, 9828211119.