List Of Teacher, Lecturer, Professor And Other Similar Jobs In And Around Jaipur

टीचर्स जॉब: जयपुर और इसके आसपास टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर और ऐसे ही अन्य जॉब्स की लिस्ट

19th अक्टूबर 2021

TGTs / PTI

MM Public CBSE affiliated Senior Secondary School Paota (Jaipur) 303107 Qualified experience TGT Mathematics, English, SST, Computer, PTI qualification as per CBSE norms. Candidate must be fluent in English salary no bar deserving candidates send your resume immediately. principalmmpublicschool@gmail.com Contact- 9928435211, 9314914654.

PGTs

Buniyaad School, Narayan Vihar, Ajmer Road. Requires Fluent in English, Qualified and Experienced Teachers (Priority to Convent Background) Nursery To 5th, PGT English. 7597913300

प्री प्राइमरी टीचर्स

Walnut Academy An English Medium School Required Pre Primary Teachers, Behind Harshdeep Marriage Garden, Patrakar Colony Road Mansarovar. Mob. 9694853435

एक्सपेरिएंस्ड टीचर्स (इंग्लिश मध्यम)

Experienced Teachers for Science/ S.St./ IT- Computer, English Medium only to Teach Class VI to X. Send CV on WhatsApp No. 9887705533, ST. Mary's School, Devi Nagar.

जूनियर क्लॉस टीचर्स

Experienced Teacher Required for Nursery to Class 5th for All Subjects. Delonix Public School, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. 9680936000

प्री प्राइमरी टीचर्स, TGT

Step Forward Sec. School, Mansa Nagar, Near Royal Green Society, Sirsi Mod. Requires Well Qualified and Experienced Teachers For Pre-primary, TGT For All Subjects, Academic Incharge, Receptionist. Attractive Salary. 8559947002 Email: stepforwardsch@gmail.com.

सीनियर क्लास टीचर्स (अनुभवी)

Experienced teachers(male & female) for english & sst subjects (class VI to X) & All subjects ( p.g. to V) for english medium. vedant valley school, chomp, jaipur 7568059728, 9784767370.

टीचर्स (सीबीएसई)

Golden Era Academy CBSE Affiliated School Jagatpura Requires Teachers For Science, Social Studies, English, Political Science, Geography, History For Senior Classes Contact 9828154568.

टीचर्स (हिंदी मध्यम)

6th To 12th हिंदी माध्यम, सभी विषय के अध्यापक/ अध्यापिकायें संपर्क करें। सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल, -9001371114, 9001169604 (वेतन योग्यतानुसार)