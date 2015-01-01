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बाल विवाह प्रथा:झूठ बोलते सरकारी आंकड़े-एक भी बाल विधवा नहीं, भास्कर 5 जिलों में 350 विधवा बच्चियों तक पहुंचा

जयपुर2 घंटे पहले
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लहरी 3 साल में ब्याही, 10 की उम्र में विधवा हो गई (फोटो. अनिल शर्मा)
  • खंडहर सी जिंदगी; खुद ही बच्ची फिर उनके भी बच्चे, इस तरह बाल विधवाओं को बाल श्रमिक भी बनना पड़ा
  • 1वीं सदी में राजस्थान; सत्ता और समाज को सच दिखाती दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट

(आनंद चौधरी). राजस्थान बाल विवाह का दंश तो झेल ही रहा है लेकिन बाल विधवाओं की स्थिति और भी भयावह है। प्रदेश में कितनी बाल विधवाएं हैं, इसका न तो सरकार के पास कोई डेटा है न विभाग की मंत्री को जानकारी। समाज भी इसे लेकर बेचैन नहीं है।

सरकारी दावों पर भरोसा करें तो राजस्थान में सालाना 100 बाल विवाह भी नहीं होते, लेकिन भास्कर टीम पहली बार पांच जिलों की उन 350 बेटियों तक पहुंची जो बाल विवाह के बाद 15-18 वर्ष की उम्र से पहले ही विधवा भी हो गईं।

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 10.6%, ग्रामीण इलाकों में 89% लड़कियों की शादी 15-19 वर्ष की उम्र में हो जाती है। इनमें से 31.5% लड़कियां 15-19 साल की उम्र से पहले ही मां भी बन जाती हैं।

खेलने-कूदने की उम्र में ये बच्चियां नरक से बदतर जिंदगी जी रही हैं। बाल विवाह में देश में भीलवाड़ा तीसरे नंबर पर है। इसके बाद राजसमंद, चित्तौड़, टोंक व बूंदी में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ओबीसी में सबसे ज्यादा 55%, एससी में 22%, एसटी में 15%,अन्य जातियों में 7% बच्चियों की शादी छोटी उम्र में हो जाती है।

लहरी 3 साल में ब्याही, 10 की उम्र में विधवा हो गई- भीलवाड़ा की करेड़ा तहसील के धूला बा का बड़िया गांव की लहरी की 3 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 10 साल की उम्र में पति की मौत। ससुराल वालों ने छोड़ दिया। 70 साल के बुजुर्ग पिता डऊ के साथ गांव के बाहर जंगल में एकखंडहर में रहती है। लहरी अभी 14 साल की है।

राजसमंद: काकरवा में मां और बेटी दोनों का एक दर्द
राजसमंद: काकरवा में मां और बेटी दोनों का एक दर्द

राजसमंद के काकरवा की 35 साल की कवरी व उसकी 13 साल की बेटी प्रेमा दोनों विधवा हैं। प्रेमा की शादी 5 साल से भी कम उम्र में कर दी गई और 13 साल की उम्र में पति की मौत हो गई। अभी प्रेमा और उसकी मां कवरी दोनों टूटे छप्पर में रहती हैं। कवरी को न पेंशन मिलती है ना राशन। प्रेमा और कवरी मजदूरी करती हैं।

भीलवाड़ा : निरमा की 11 की उम्र में शादी, 14 साल में विधवा हुई

भीलवाड़ा शहर के सांगानेर इलाके की निरमा खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालती है। 11 साल की उम्र में निरमा की शादी हो गई थी। लेकिन 14 की उम्र में ही पति की मौत के बाद बाल विधवा हो गई। निरमा के साथ खेतों में काम कर रही 13 साल की कमला और 15 साल की डाली का भी बाल विवाह हो चुका है।

मंत्री का जवाब- बाल विधवाओं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है

^ सरकार बाल विवाहों की रोकथाम के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बाल विधवाओं की मुझे जानकारी नहीं है। बाकी मैं पता करके आपसे बाद में बात करूंगी।
- ममता भूपेश, महिला व बाल विकास मंत्री

सत्ता ध्यान दे- बाल विधवाएं बाल विवाह का प्रमाण हैं। सरकार के आंकड़ों में एक भी बाल विधवा क्यों नहीं?
समाज समझे- नाता प्रथा में बेटियों की खरीद-फरोख्त करने वाले पंच-पटेल इन बेटियों का ब्याह क्यों नहीं कराते?

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