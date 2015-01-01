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अलवरकांड:आरएसी कमांडो है महावीर, बिना पुलिस को बताए शव ले गया था

जयपुरएक घंटा पहले
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आरोपी महावीर सिंह गुर्जर (43)
  • बेटे ने किया था मां की हत्या का खुलासा

खोह नागोरियान इलाके में दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने के मामले में पकड़ा गया आरोपी महावीर सिंह गुर्जर आरएसी का कमांडो निकला और 25 नवम्बर को उसकी बेटी की शादी बताई जा रही है। इसलिए वह 18 नवम्बर को वह दोस्त के घर कार्ड देने के लिए गया था।

आरोपी ने खोह नागोरियान पुलिस को बताया कि वह कार्ड देने घर पहुंचा तो गेट बंद था। पड़ोसियों को बुलाकर गेट तुड़वाया था। उसके बाद महिला के भाई को फोन करके मौके पर बुला लिया था।

फिर महिला के पति को सूचना देकर शव को खुद की कार से उनके गांव लेकर गया था। इधर मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह गाड़ी चलाने का काम करता था।

17 नवम्बर की रात को गाड़ी लेकर वह भिवाड़ी निकल गया था। 18 को सुबह पत्नी से फोन पर बात हुई थी। उसके बाद दोस्त महावीर ने फोन करके बताया कि तबीयत खराब है।

हम इसे लेकर गांव आ रहे हैं। इधर पीड़िता के बेटे ने पिता को बताया कि वह ट्यूशन से आया तो महावीर अंकल गेट पर खड़े थे और मम्मी नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ी थी।

उसके बाद महावीर शव लेकर पीड़िता के पैतृक गांव अलवर के शाहजहांपुर स्थित बेलनी ले गया। जहां पर बच्चों ने घटना के बारे में बताया तो परिजनों को शक होने पर महावीर को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को बुला लिया था। जहां जीरो नंबरी एफआई दर्ज होने पर खोह नागोरियान थाना पुलिस आरोपी को जयपुर ले आई।
घाटगेट स्थित बटालियन में है तैनाती मृतका के पति से 8 साल पुरानी दोस्ती
दूसरी ओर, खोह नागोरियान थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सुबूत एकत्र कर लिए जाएंगे। इधर, एसीपी मालवीय नगर महेन्द्र शर्मा का कहना है कि आरोपी महावीर सिंह पीड़िता के घर राजेन्द्र नगर स्थित टीआर मार्केट से 4 किलोमीटर दूर शंकर विहार में है।

महिला के पति और महवीर में 8 साल से दोस्ती थी। दोनों परिवारों को आपस में घर आना-जाना था। पुलिस की जांच में सामने आया कि 25 नवम्बर को आरोपी की बेटी की शादी है। आरोपी बेटी की शादी के लिए कार्ड बांट रहा था। इसी क्रम में महावीर मृतका के घर गया था। एसीपी ने बताया कि महावीर गुर्जर घाटगेट स्थित आरएसी बटालियन में कमांडो है।

पीड़िता के घर के आस-पास रिहायशी इलाका कम होने के कारण ज्यादा लोगों का ध्यान गया नहीं और आरोपी ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही शव को प्राइवेट कार से गांव ले गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी का दावा है कि उसने वारदात को अंजाम नहीं दिया है तो फिर सूचना दिए बिना वह शव को गांव कैसे ले गया?

आस-पास के लोगों का दावा-महावीर गुर्जर के साथ कुछ और लोग भी थे

  • पुलिस टीम ने शुक्रवार को कॉलोनी के लोगों से पूछताछ की है। लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ ओर लोग भी थे। जिनकी पहचान की जा रही है कोन लोग थे। बाकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण सामने आयेगा।
  • आरोपी मृतका के पति का बिजनेस पार्टनर भी बताया जा रह है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में भी जांच की जा रही है।
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