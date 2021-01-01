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ऐसी होगी नई खनन नीति:खनन अब खुलकर करें, 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर भी माइनिंग की लीज, अवैध खनन पर जुर्माना भी दोगुना

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: हर्ष खटाना
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चौमूं में 100 फीट ऊंचे पहाड़ अब कई जगह 3 फीट से कम बचे, ढाई किमी की पहाड़ी पौन किमी में ही सिमटी, वजह... खनन माफिया - Dainik Bhaskar
चौमूं में 100 फीट ऊंचे पहाड़ अब कई जगह 3 फीट से कम बचे, ढाई किमी की पहाड़ी पौन किमी में ही सिमटी, वजह... खनन माफिया

वसुंधरा सरकार की ओर से 2017 में लाई गई खनन नीति को अब गहलोत सरकार बदलने जा रही है। नई नीति का ड्राफ्ट तैयार है और मंजूरी के लिए खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के पास भेजा गया है। नई नीति में खनन के नियम तो सरल होंगे लेकिन अवैध खनन करने वालों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में हर साल अवैध माइनिंग से जुड़े करीब तीन हजार से ज्यादा मामले आते हैं

माइनिंग के नए मायने - नुकसान को खत्म करने के लिए सरकार का नया फाॅर्मूला

नियमन; 4 हेक्टेयर तक की माइनिंग लीज की सीमा खत्म
नई नीति में खातेदारी की जमीन पर चार हेक्टेयर तक की माइनिंग लीज देने की सीमा खत्म होगी। अब 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर भी लीज मिल सकेगी। इससे लाभ यह हाेगा कि किसी खातेदार के पास 30 हेक्टेयर जमीन है ताे वह पूरे जमीन पर माइनिंग करा सकेगा।

आगे क्या : माइनिंग लीज की सीमा खत्म हाेने से बड़े उद्याेग समूहों का निवेश बढ़ेगा। राजस्व व राेजगार के अवसर भी मिलेंगे। शहरों में सरकार का कामकाज चर्चा में आएगा।

निगरानी; अवैध माइनिंग राेकने के लिए तकनीक भी
सरकार अवैध माइनिंग रोकने के लिए तकनीक की मदद लेगी। ड्रोन से आंकलन किया जाएगा कि कितना अवैध खनन हुआ। दरअसल लीज वाले सरकार की अनुमति से अधिक खनन कर देते हंै, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

आगे क्या : अवैध खनन वाले स्थानाें पर ड्राेन बड़ा समाधान नहीं है क्याेंकि इंजीनियराें की नजराें के सामने या मिलीभगत के चलते ही अवैध खनन हाे रहा है।

जुर्माना; अवैध माइनिंग पर अब 2.25 लाख रुपए का दंड
अवैध माइनिंग पर अभी सवा लाख रुपए प्रति वाहन जुर्माना है, इसे सवा दो लाख रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है। तर्क है कि अवैध माइनिंग खत्म हाेगी। साथ ही, खनन काराेबारियाें की अाेर से किए जाने वाले अवैध खनन पर ज्यादा जुर्माना वसूल किया जा सकेगा।

आगे क्या : जुर्माना वृद्धि के पहले भी कदम उठाए थे लेकिन अवैध माइनिंग पर खास लगाम नहीं लगी। जैसे बजरी जुर्माना बढ़ा तो बजरी महंगी हो गई।

कार्रवाई; एसएमई काे लीज निरस्त करने का हक मिलेगा
लीज निरस्त अभी खान मुख्यालय उदयपुर से ही होती थी। अब अधीक्षण खनन अभियंता (एसएमई) या अतिरिक्त निदेशक भी लीज निरस्त कर सकेंगे। अनियमितता पर निचले स्तर पर ही इंजीनियर लीज निरस्त कर सकेंगे। यह प्रक्रिया और सरल होगी।

आगे क्या : एसएमई काे लीज निरस्त करने के अधिकार और जयपुर, जाेधपुर व काेटा में अपील से भ्रष्टाचार बढ़ने का खतरा रहेगा। राजनीतिक दखल भी बढ़ेगी।

  • सरकारी रिकाॅर्ड में 18 लाख 30 हजार टन चेजा पत्थर निकला है लेकिन माैके पर करीब एक कराेड़ टन का अवैध खनन हो चुका।
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