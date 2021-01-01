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पेयजल:जेडीए की 15 से अधिक कॉलोनियां पीएचईडी को ट्रांसफर होनी थी, 2 साल से केवल प्रक्रियाधीन

जयपुर2 घंटे पहले
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राजधानी में बसी जेडीए की 15 से अधिक ऐसी कॉलोनियां है, जो पेयजल सप्लाई के लिए पीएचईडी को ट्रांसफर होनी थी, लेकिन दो साल से यह मामला प्रक्रियाधीन ही चल रहा है। अभी इन कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई का जिम्मा जेडीए के पास ही है। इन कॉलोनियों को ट्रांसफर करने के लिए जेडीए ने पीएचईडी को पत्र लिखने के साथ ही दोनों विभागों के बीच कई बार मीटिंग भी हो गई। इसके बाद पीएचईडी की ओर से इनके पेयजल संचालन करने के लिए डिमांड नोटिस बनाकर जेडीए को सौंप दिया गया, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ। पीएचईडी अधिकारियों का कहना है की जेडीए की ओर से डिमांड नोटिस की राशि जमा कराने को लेकर कोई फाइनल तय नहीं हुआ है। इस वजह से मामला प्रक्रियाधीन ही चल रहा है। इनका तर्क है की पेयजल संचालन के लिए एस्टीमेट के अनुसार जेडीए को अलग अलग कॉलोनी की उसकी पेयजल व्यवस्था के हिसाब से राशि जमा करवानी पड़ेगी। जेडीए की ओर से फिलहाल इनमें से कुछ कॉलोनियों में ट्यूबवैल का पानी ही सप्लाई हो रहा है। वहीं कई कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था नहीं होने से लोगों का रहवास नहीं है।

  • हेंडओवर की जो प्रक्रिया है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। यह कॉलोनियां हस्तांतरण की प्रक्रियाधीन है। जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। - एम.एल.मीना, एसई, जेडीए

जेडीए की यह कॉलोनियां होनी है ट्रांसफर

करधनी हाथोज, सुमेल, लोहामंडी, रामल्यावाला डेयरी, लालचंदपुरा, योजना महल, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, स्वपनलोक, आनंदलोक, धाबास योजना, टीलावाला, पालड़ी मीना, पार्थ नगर, स्वर्णविहार व आंकेडा डूंगर सहित अन्य।

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