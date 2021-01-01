पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

केंद्र के बजट से उम्मीद:सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज राजस्थान को स्वीकृत किए थे, केंद्र इसमें हिस्सेदारी बढ़ाए

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतीकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • सभी पेयजल याेजनाओं में फंडिंग 90:10 की जाए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को देश का आम बजट पेश करेगी। राजस्थान को भी इस केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रदेश विकट आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। इसलिए बजट में रेल प्रोजेक्ट, पेयजल प्रोजेक्ट और मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र से किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद है।

पिछले बजट में केंद्र सरकार ने देश भर मे 75 नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की स्वीकृति दी थी। इनमें राजस्थान ने सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृति ली थी। अब राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है कि राजस्थान ने सबसे ज्यादा मेडिकल काॅलेज लिए हैं इसलिए केंद्र की ओर से सहायता राशि बढ़ाई जाए।
मानदेय बढ़ाया जाए

प्रदेश में 52,248 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं। इनके मानदेय के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 60ः40 के अनुपात में राशि वहन की जाती है। राज्य सरकार ने केंद्र से मानदेय बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश के 13 जिलों को जोड़ने वाले पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में इसकी घोषणा कर चुके हैं। जल जीवन मिशन-केंद्र सरकार सरकार से प्रदेश में चल रही सभी पेयजल परियोजनाओं के लिए 90:10 की हिस्सेदारी की मांग की है।

राज्य सरकार का कहना है कि राजस्थान में शेड्यूल एरिया और मरुस्थलीय क्षेत्रों में आने वाले 13 जिलों के लिए तो कम से कम 90:10 की हिस्सेदारी होनी चाहिए। कांडला से जैसलमेर ड्राइ पाेर्ट- पिछली वसुंधरा सरकार के समय इस प्रोजेक्ट को लेकर सैद्धांतिक सहमति बनी थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ा प्रोजेक्ट है।

डूंगरपुर-रतलाम रेल लाइन का खर्च उठाए केंद्र

करीब 35 हजार करोड़ की लागत वाली परियोजना है। राज्य सरकार को इसमें 1200 करोड़ देने थे जिसमें से 600 करोड़ दे चुकी है। केंद्र का कहना है कि जिस एटोमिक पावर प्लांट के लिए यह लाइन लाई जानी थी वह अब यहां नहीं बन रहा इसलिए इसकी जरूरत नहीं। राज्य सरकार का कहना है कि इस रेल लाइन के शुरू होने से आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।

स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम कैप हटाए

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में केंद्र ने जो प्रीमियम कैप लगाया है उसे हटाए जाने की मांग की है।
सामाजिक सुरक्षा योजना के नियमों में छूट दे

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में केंद्र से नियमों में शिथिलता देने की मांग की है। केंद्र इसमें 75 वर्ष से कम उम्र के लिए 200 रुपए और 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए 400 रुपए की सहायता देती है। राज्य सरकार की मांग है कि इस राइडर को घटाकर 55 और 58 साल किया जाए।

सीएसएस योजनाओं को 75:25 के पैटर्न पर चलाने की मांग

राज्य सरकार ने कोरोना के चलते प्रदेश के विषम आर्थिक हालातों का हवाला देते हुए केंद्र से मांग की है कि प्रदेश में केंद्रीय सहायता से चलाई जा रही योजनाओं में फंडिंग पैटर्न 60:40 की जगह 75:25 किया जाए।

जीएसटी मुआवजा 2025 तक मिले राज्य सरकार ने केंद्र से यह मांग भी की है कि जीएसटी के तहत राज्यों को मिल रहे मुआवजे की अवधि को 2025 तक बढ़ाई जाए।

उधार की सीमा जीडीपी के 4% तक बढ़ाए वित्तीय कानूनों के तहत राज्य सरकार अपनी कुल जीडीपी का 2% बाजार से उधार ले सकती है। कोविड से प्रदेश के विषम हालातों का हवाला देते हुए उधार लेने की सीमा को जीडीपी के 4 % बढ़ाने की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser