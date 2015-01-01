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जानिए... जयपुर मंडी के भाव:तेल मिलों की लिवाली घटने से सरसों टूटी, चना भी नरम हुआ

जयपुर2 दिन पहले
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त्याेहारी मांग पूरी हाेने के साथ तेल मिलों की लिवाली घटने से मंगलवार काे जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी में 100 रुपए क्विंटल की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सरसों तेल भी 100 रुपए क्विंटल सस्ता हाे गया। वहीं, ऊंचे भावाें पर मांग कमजोर हाेने से चना मिल डिलीवरी के भाव भी 50 रुपए क्विंटल उतर गए। जबकि दाल-दलहन पूर्व स्तर पर रहा। सामान्य कारोबार से अनाज, ग्वार सीड व चीनी के भावों में बदलाव देखने काे नहीं मिला।अनाज: गेहूं मिल डिलीवरी नया 1740-1750, गेहूं दड़ा 1600-1650, मक्का लाल 1200-1500, बाजरा 1300-1305, ज्वार पीली 2000-2100, जौ लूज 1150-1200 रुपए प्रति क्विंटल।गुड़-चीनी: चीनी 3600-3700, गुड़ 2600-3300 रुपए प्रति क्विंटल टैक्स पेड।दाल-दलहन: मूंग मिल डिलीवरी 6500-7500, मोठ 6500-7200, चौला 5700-6000, उड़द 6500-7200, चना जयपुर लाइन 5250-5450, मूंग मोगर 8500-9400, मूंग छिलका 7500-8500, उड़द मोगर 7500-9500, अरहर दाल 8000-9500, चना दाल मीडियम 6300-6350, चना दाल बोल्ड 6550-6600 रुपए प्रति क्विंटल।तेल-तिलहन: सरसों 42 प्रतिशत कंडीशन सरसों मिल डिलीवरी 6200-6205, जयपुर सरसों कच्ची घाणी 12200 रुपए प्रति क्विंटल।ग्वार व ग्वारगम: ग्वार जयपुर लाइन 3925, ग्वार बीकानेर लाइन 4000, ग्वारगम जोधपुर 6400 रुपए प्रति क्विंटल।

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