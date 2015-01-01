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जानिए... जयपुर मंडी के भाव:तेल मिलों की लिवाली से सरसों में तेजी, ग्वार गम में रही गिरावट

जयपुर2 घंटे पहले
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खाद्य तेलों की त्योहारी मांग और सरसों तेल में दूसरे तेलों की मिलावट के राेक के मद्देनजर तेल मिलों की लिवाली से गुरुवार काे जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी में 25 रुपए क्विंटल की तेजी रही। सरसों तेल भी 100 रुपए क्विंटल उछल गया। लेकिन ऊंचे भावों पर उठाव घटने से ग्वार गम 50 रुपए क्विंटल नरम हाे गया, जबकि ग्वार सीड पूर्व स्तर पर रही। सामान्य कारोबार से दाल-दलहन, अनाज चीनी के भाव पड़े रहे।अनाज: गेहूं मिल डिलीवरी नया 1740-1750, गेहूं दड़ा 1600-1650, मक्का लाल 1200-1500, बाजरा 1300-1305, ज्वार पीली 2000-2100, जौ लूज 1150-1200 रुपए प्रति क्विंटल।गुड़-चीनी: चीनी 3600-3700, गुड़ 2600-3300 रुपए प्रति क्विंटल टैक्स पेड।दाल-दलहन: मूंग मिल डिलीवरी 6500-7500, मोठ 6500-7200, चौला 5700-6000, उड़द 6500-7200, चना जयपुर लाइन 5250-5450, मूंग मोगर 8500-9400, मूंग छिलका 7500-8500, उड़द मोगर 7500-9500, अरहर दाल 8000-9500, चना दाल मीडियम 6300-6350, चना दाल बोल्ड 6550-6600 रुपए प्रति क्विंटल।तेल-तिलहन: सरसों 42 प्रतिशत कंडीशन सरसों मिल डिलीवरी 6350-6355, जयपुर सरसों कच्ची घाणी 12600 रुपए प्रति क्विंटल।ग्वार व ग्वारगम: ग्वार जयपुर लाइन 3980, ग्वार बीकानेर लाइन 4050, ग्वारगम जोधपुर 6600 रुपए प्रति क्विंटल।

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