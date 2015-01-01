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जानिए... जयपुर मंडी के भाव:तेल मिलों की कमजोर लिवाली से सरसों नरम, चना और चढ़ा

जयपुर2 घंटे पहले
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तेल मिलों की लिवाली कमजोर हाेने से शनिवार काे जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी में 50 रुपए क्विंटल की गिरावट रही। इसके साथ ही सरसों तेल भी 200 रुपए क्विंटल टूट गया। वहीं, मांग निकलने से चना मिल डिलीवरी 50 रुपए क्विंटल और सुधर गया। दाल-दलहन के भावों में बदलाव नहीं हुअा। सामान्य कारोबार से अनाज, ग्वार सीड व चीनी के भाव पड़े रहे।अनाज: गेहूं मिल डिलीवरी नया 1740-1750, गेहूं दड़ा 1600-1650, मक्का लाल 1200-1500, बाजरा 1300-1305, ज्वार पीली 2000-2100, जौ लूज 1150-1200 रुपए प्रति क्विंटल।गुड़-चीनी: चीनी 3600-3700, गुड़ 2600-3300 रुपए प्रति क्विंटल टैक्स पेड।दाल-दलहन: मूंग मिल डिलीवरी 6500-7500, मोठ 6500-7200, चौला 5700-6000, उड़द 6500-7200, चना जयपुर लाइन 5350-5550, मूंग मोगर 8500-9400, मूंग छिलका 7500-8500, उड़द मोगर 7500-9500, अरहर दाल 8000-9500, चना दाल मीडियम 6300-6350, चना दाल बोल्ड 6550-6600 रुपए प्रति क्विंटल।तेल-तिलहन: सरसों 42 प्रतिशत कंडीशन सरसों मिल डिलीवरी 6300-6305, जयपुर सरसों कच्ची घाणी 12300 रुपए प्रति क्विंटल।ग्वार व ग्वारगम: ग्वार जयपुर लाइन 3975, ग्वार बीकानेर लाइन 4050, ग्वारगम जोधपुर 6500 रुपए प्रति क्विंटल।

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