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काेराेनाकाल में बेरोजगारी से बढ़ा हर वर्ग का दर्द:नेटबंदी से स्कूली बच्चे से लेकर बेरोजगार युवाओं की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित

जयपुरएक घंटा पहले
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नोटबंदी के कारण आमजन व हर वर्ग का युवा सरकार के इस निर्णय के खिलाफ है और बेहद नाराज है

गुर्जर आंदाेलन के कारण गुर्जर बाहुल्य माने जाने वाले पूर्वी राजस्थान सहित जयपुर - दिल्ली, जयपुर - आगरा, जयपुर - अजमेर सहित कई जगहों पर नेटबंदी का दाैर चल रहा है। पिछले पांच दिन में लगातार ऐसे हालात बनने से स्कूली बच्चाें की पढ़ाई, बेराेजगार युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर ऑनलाइन काम और व्यापार ठप पड़ गए है। चूंकि काेराेनाकाल में शिक्षा - राेजगार आदि पहले से ही प्रभावित हुए है।

ऐसे में इस नेटबंदी ने इन इलाकों में लाखाें लाेगाें का दर्द काे बढ़ा दिया है। नोटबंदी के कारण आमजन व हर वर्ग का युवा सरकार के इस निर्णय के खिलाफ है और बेहद नाराज है। गाैरतलब है कि जयपुर में काेटपूतली, जमवारामगढ़, माधाेराजपुरा, दूदू, मौजमाबाद आदि जगहाें पर गुर्जर आंदाेलन के कारण नेट प्रभावित हुआ है।

कनेक्टिविटी टूटने से हजाराें स्टूडेंट परमिशन लेटर तक नहीं निकाल सकें

इन क्षेत्राें की ऑनलाइन कनेक्टिविटी दूसरी जगह से टूट चुकी है। नेटबंदी का असर ये है कि इन क्षेत्राें में प्रतियाेगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा अपना परमिशन लेटर तक नहीं निकाल सकें है जबकि कांस्टेबल परीक्षाओं में इन क्षेत्राें के युवा बड़ी संख्या में शामिल है।

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