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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:नकल की शंका पर राजस्थान में नेटबंदी संभव, तीन दिन में 17.60 लाख अभ्यर्थी देंगे पेपर

जयपुरएक घंटा पहले
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अलवर में परीक्षा के पहले दिन बसों के इंतजार में अभ्यर्थी।
  • गुर्जर आंदोलन प्रभावित जिलों में ट्रेनें-बसें बंद, यहां भी परीक्षा के सेंटर

प्रदेश में 5438 पदाें के लिए हाेने वाली बहुप्रतीक्षित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। छह पारियों में चलने वाली यह परीक्षा 8 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा में कुल 17,61,760 अभ्यर्थी शामिल होंगेे। इसके लिए जालोर छोड़कर 32 जिलों में 518 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें गुर्जर आंदोलन प्रभावित करौली, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में भी सेंटर रखे गए हैं। हालांकि यहां अभी भी ट्रेनें व बसें बंद हैं। ऐसे में परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों का ही सहारा लेना होगा।

डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि परीक्षा शुक्रवार से तीन दिन तक प्रतिदिन दो पारियों में प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक तथा अपराह्न 3 से शाम 5 तक होगी। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट का स्वघोषणा पत्र साथ लाना हाेगा।

एडीजी बोले- हर परीक्षा सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं, लेकिन हर इनपुट पर नजर
नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा के दाैरान नेटबंदी नहीं हाेगी, लेकिन भर्ती परीक्षा का जिम्मा संभाल रहे एडीजी गाेविंद गुप्ता का कहना है कि नकल गैंग पर निगरानी रख रहे हैं। यदि इंटरनेट के माध्यम से परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान का इनपुट आता है तो इंटरनेट बंद करवाया जा सकता है। हालांकि, अभी इंटरनेट बंद का निर्णय नहीं लिया गया है।

  • अधिकारियों के अनुसार, किसी भी जिले में गड़बड़ी का अंदेशा हाेता है ताे उस पारी या पूरे जिले या संबंधित सेंटर्स के क्षेत्र में भी इंटरनेट बंद करवाया जा सकता है।
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