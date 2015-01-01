पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पेयजल विभाग:5 क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर करने को नई लाइन, पंप हाउस और 6 जलाशय बनेंगे

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बीसलपुर से अतिरिक्त पानी मिलेगा

पीएचईडी ने परकोटे सहित आमेर, आदर्श नगर व सिविल लाइन्स में पानी की किल्ल्त दूर करने के लिए 165 करोड़ की लागत से नई पाइप लाइन , पंप हाउस और 6 जलाशय बनाएगा। प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से किशनपोल, हवामहल, आदर्श नगर, आमेर व सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 114 एमएलडी अतिरिक्त बीसलपुर का पानी मिलेगा।

अभी 40 एमएलडी पानी ही दिया जा रहा है। वहीं अभी इन क्षेत्रों में 150 ट्यूबवैल से भी पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिनमें नाईट्रेट की मात्रा ज्यादा है। पीएचईडी अधिकारियों का कहना है प्लान सरकार से स्वीकृति मिल गई है, वित्तीय विभाग से स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी गई है, इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें