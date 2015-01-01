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कोरोनाकाल:कोई हिस्सा अछूता नहीं, घर-घर आ रहा कोरोना, 1 एम्बुलेंस में आ रहे 2-2 मरीज

जयपुर2 घंटे पहले
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  • कमिश्नरेट के 43 थाना इलाके में 350 जगह पर आंशिक कर्फ्यू चल रहा है
  • मास्क नहीं तो 200 रुपए का जुर्माना तय है

कोरोना संक्रमण से शहर का कोई हिस्सा अछूता नहीं रहा। घर-घर में परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं। शुक्रवार को आरयूएचएस में एक-एक एंबुलेंस में दो-दो मरीज लाते देखे गए। मानसरोवर, सांगानेर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा, सोडाला, विद्याधर नगर, जवाहर नगर, शास्त्री नगर आदि। जबकि पहले रामगंज में सबसे ज्यादा केसेज आ रहे थे। शुक्रवार को कुल 514 केस सामने आए। सबसे अधिक केस झोटवाडा में 36, मानसरोवर 31 और सोढ़ाला 28 रोगी मिले।

मालवीय नगर में 20, वैशाली नगर 19, अजमेर रोड और बनीपार्क में 17-17, जवाहर नगर में 16, दुर्गापुरा, मुरलीपुरा, टोंक फाटक में 13-13, शास्त्री नगर में 12, सांगानेर, जगतपुरा में 11-11, प्रताप नगर में 10, आदर्श नगर, महेश नगर, टोंक रोड पर 9-9, सिविल लाइन, सी-स्कीम, गोपालपुरा, राजापार्क में 8-8, जामडोली में 7, आमेर, ब्रह्मपुरी, सिरसी में 6-6, गोविंदगढ़, गुर्जर की थड़ी, लाल कोठी, सीतापुरा में 5-5, बजाज नगर, बापू नगर, सेंट्रल जेल, चांदपोल, सीकर रोड, सिंधी कैंप, एसएमएस, तिलक नगर में 4-4, अंबावाड़ी, भांकरोटा, ईदगाह, गलता गेट, गांधीनगर, गोनेर रोड, हरमाड़ा, हसनपुरा, फुलेरा, माणक चौक, विराट नगर में 3-3, बड़ी चौपड़, बगरू, बस्सी, चाकसू, गंगापोल, घाटगेट, जेएलएन मार्ग, किशनपाेल, खो-नागोरियान, लूनियावास, फागी, रामबाग, रामगंज, रामगढ़ मोड, सुभाष चौक में 2-2, जयसिंहपुरा खोर, ओटीएस, शाहपुरा, स्टेशन रोड, ट्रांसपोर्ट नगर और त्रिवेणी में 1-1 केस सामने आए हैं।

नगर निगम को भी सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन निगम अब तक के कोरोनाकाल में 1012 लोगों को ही बिना मास्क घूमते देख पाया। इनमें भी 337 दुकानदार और 675 ग्राहक हैं।

प्रोटोकॉल को कोविड; पुलिस को 24 घंटे में 38 लोग बिना मास्क मिले

शहर में धारा-144 लगी हुई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने (5 से अधिक लोगों का समूह होने) पर 530 प्रकरण दर्ज करके 1348 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। हालांकि निषेधाज्ञा में पिकनिक स्पॉट, बाजारों की हजारों की भीड़ शामिल नहीं है। कमिश्नरेट के 43 थाना इलाके में 350 जगह पर आंशिक कर्फ्यू चल रहा है। पिछले 24 घंटे में बिना मास्क घूमते 38 लोग पुलिस देख पाई है। मास्क नहीं तो 200 रुपए का जुर्माना तय है।

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