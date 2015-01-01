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रेलवे यूनियन का अनोखा पत्र:निकाय चुनाव में रेलकर्मी को जयपुर में टिकट दिलाने के लिए रेलवे यूनियन ने लिखा सोनिया गांधी को पत्र, कहा वार्ड में रेलकर्मी ज्यादा इसलिए हमारे कार्यकर्ता को टिकट दें

जयपुर33 मिनट पहले
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जयपुर स्थित उत्तर-पश्चिम रेल मुख्यालय।
  • उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल का मामला
  • पहली बार किसी श्रमिक संगठन ने अपने कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय पार्टी से की पैरवी

(शिवांग चतुर्वेदी)। राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही जयपुर में भी चुनाव संपन्न हुए हैं। अभी प्रदेश के कई स्थानीय निकाय और पंचायतों में चुनाव होना बाकी है।

इसी बीच एक रोचक मामला सामने आया है। मामला केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन द्वारा अपने कर्मचारी को निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलाने से जुड़ा है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे का ऐसा पहला मामला है, जब रेलवे यूनियन ने अपने ही कर्मचारी को स्थानीय चुनावों में टिकट दिलाने के लिए किसी राष्ट्रीय पार्टी को सिफारिशी पत्र लिखा है।

फुलेरा में रेलकर्मियों का दबदबा, इसलिए सिफारिश की
दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने सिग्नल विभाग में कार्यरत और मजदूर संघ के पदाधिकारी पांचूराम को जयपुर जिले के फुलेरा में दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखा है।

इसमें यह कहा गया है कि चूंकि फुलेरा रेलवे का बड़ा केंद्र है। वहां बड़ी संख्या में रेलकर्मी और उनका परिवार रहता है। ऐसे में अगर पांचूराम को पार्टी टिकट देती है, तो उसकी जीत निश्चित है। साथ ही इससे रेलकर्मियों में कांग्रेस पार्टी के प्रति झुकाव भी होगा। जिसका फायदा पार्टी को आगामी चुनावों में भी मिलेगा।

रेलवे का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है मजदूर संघ
नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन रेलवे मेंस (एनएफआईआर) का सहायक संगठन उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ रेलवे का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। अकेले राजस्थान में इसके 25 हजार से भी अधिक सक्रिय सदस्य हैं। फुलेरा में भी बड़ी संख्या में मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं। जिसके चलते ही पांचूराम के लिए टिकट की सिफारिश की गई है। सूत्रों की मानें तो जातिगत समीकरण के चलते पांचूराम को कांग्रेस से टिकट मिलना तय है। गौरतलब है कि मजदूर संघ कांग्रेस के श्रमिक संगठन इंटक से भी संबंध रखता है।

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