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स्मार्ट बिजली मीटर:अब उपभोक्ता मोबाइल पर ही देख सकेंगे कितनी बिजली खर्च हुई

जयपुरएक घंटा पहले
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प्री-पेड में 15 फीसदी प्रति यूनिट की छूट मिलेगी
  • शहर में कुल 2.51 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, यह स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट कुल 195 करोड़ रुपए का है

अगले सप्ताह से शहर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। शुरूआत में सबसे पहले जगतपुरा व प्रतापनगर क्षेत्र में लगाएं जाएंगे, क्योंकि पहले स्लॉट के 10 हजार मीटरों को टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा गया था जो पास हो गए है। वैसे शहर में कुल 2.51 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, यह स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट कुल 195 करोड़ रुपए का है।

इस प्रोजेक्ट का काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है, जो एक साल में मीटर लगाएगी और 5 साल तक इनके मेंटीनेंस का काम भी दिखेंगी। यह केन्द्र का प्रोजेक्ट है, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से अनुदान राशि दी जाएगी। इसमें लागत का 60 फीसदी केन्द्र व 40 फीसदी खर्चा राज्य की और से वहन किया जाएगा।

कर्मचारियों को रीडिंग के लिए घर-घर नहीं जाना पड़ेगा

नए स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता मोबाइल पर भी मीटर रीडिंग देख सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को बिजली मित्र एप डाउनलोड करना पड़ेगा। इन मीटर में प्री-पेड व पोस्ट-पेड दोनों तरह की ही सुविधा रहेगी, जिसमें प्री-पेड में 15 फीसदी प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इन मीटरों अलार्म व नोटिफिकेशन की भी सुविधा है।

वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बिजली रीडिंग के लिए मीटर तक नहीं जाना पड़ेगा। हर पल में उपभोक्ता ने कितनी बिजली उपभोग की है वो डाटा सेंटर पर आता रहेगा। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगने के बाद जितनी बिजली खर्च होगी उसी के आधार पर बिल आएगा। मीटर बंद के बारे में भी सूचना मिलती रहेगी। संबंधित घर बंद होने की स्थिति में मीटर की रीडिंग नहीं ले पाते थे, अब बंद रहेगा तो भी बिजली खपत के डाटा मिलते रहेंगे।

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