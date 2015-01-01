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नियम:अब केंद्रीय प्रयोगशाला में जांच को ऑनलाइन भी जमा हो सकेगी फीस

जयपुरएक मिनट पहले
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आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार मुलाकात करते डीआईपीआर आयुक्त महेंद्र सोनी।

जयपुर डिस्कॉम के उपभोक्ता व उद्योगपति अब सामान की टेस्टिंग के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला में ही निर्धारित फीस जमा करवा सकेंगे। इसके साथ ही टेस्टिंग चार्जेज आरटीजीएस/नेफ्ट से जमा हो सकेंगे। अब तक लैब की फीस पुराना पावर हाउस स्थित अधीक्षण अभियंता (निरीक्षण व भंडार) के पास जाकर आदेश करवाने पड़ते है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि अब उपभोक्ता व उद्योग वाले सामान के जांच की निर्धारित फीस सीधे ही डिमांड ड्राफ्ट व बैंकर चैक के माध्यम से केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा करा सकते है। उन्हें ई-मेल-आईडी पर ई-मेल करके अपना आरटीजीएस व नेफ्ट ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नम्बर, मांग पत्र की फोटोकॉपी सहित अन्य जानकारी भेजनी होगी।

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