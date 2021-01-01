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सुविधा:अब महिला चिकित्सालय में पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर; खिलखिलाएंगी खुशियां

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: सुरेन्द्र स्वामी
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  • स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सेन्टर में इलाज से लेकर प्रसव तक की सुविधा

निसंतान दंपती के लिए अब भटकना नहीं होगा। निसंतानता के इलाज से लेकर प्रसव होने तक की सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सकेगी। इसमें आउटडोर, इनडोर, ऑपरेशन, काउंसलिंग, जांच और प्रसव शामिल है। महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में इसके लिए एसएमएस एडवांस असिस्टेड रिपोरडक्टिव टेक्नोलोजी (स्मार्ट सेन्टर) बनाया जा रहा है। सरकारी स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त पहला आईवीएफ सेन्टर होगा। अगले दो माह में इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

ये होगा खास

  • महिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा
  • कैंसर मरीजों के लिए फर्टिलिटी प्रीर्ज्वेशन (स्पर्म एंड उसाइट फ्रीजिंंग)।
  • पुरुष निसंतानता की जांच टीसा व पीसा।
  • आईवीएफ, आईयूआई, आईसीएसआई और एम्ब्रियो फ्रीजिंग।
  • पुरुष निसंतानता के लिए स्पर्म फ्रीजिंग की सुविधा।
  • दूरबीन से बच्चेदानी, ट्यूब व अंडेदानी (हिस्ट्रोस्कोपी एवं लेप्रोस्कोपी) की जांच भी न्यूनतम दरों पर।
  • निजी अस्पतालों में जहां आईवीएफ

ये दिक्कत

पहले से संचालित एसएमएस अस्पताल के चरक भवन स्थित राजकेयर आईवीएफ सेन्टर में ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के लिए चांदपोल स्थित जनाना या महिला चिकित्सालय में जाना पड़ता था। जिससे आने-जाने में ही समय पूरा लग जाता था।
मरीजों को आईवीएफ सेन्टर पर इलाज की सुविधा मिलेगी

^ महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में अगले दो माह में मरीजों को आधुनिक आईवीएफ सेन्टर पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। एसएमएस अस्पताल के चरक भवन स्थित राजकेयर आईवीएफ सेन्टर अब महिला चिकित्सालय में शिफ्ट होगा।
-डॉ.सुधीर भंडारी, प्राचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज
^ निसंतान दंपत्ति का इलाज से लेकर प्रसव तक की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में आधुनिक सेन्टर बनाया जा रहा है।
-डॉ.आशा वर्मा, अधीक्षक, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट

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