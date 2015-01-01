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एक अच्छी पहल:अब बिना मास्क लगाए ठेले पर सामान लेने गए तो लौटना पड़ेगा निराश

जयपुर16 मिनट पहले
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  • जयपुर में थड़ी ठेला यूनियन का बड़ा फैसला

राजधानी जयपुर में अगर आप बिना मास्क लगाए ठेले पर कोई सामान लेने गए तो आपको निराश होकर लौटना पड़ सकता है। क्योंकि जयपुर थड़ी ठेला यूनियन ने कोरोना को देखते हुए निर्णय लिया है कि अब से कोई भी ठेला व्यवसायी अपना सामान बिना मास्क पहने आए व्यक्ति को नहीं बेचेगा। इसको लेकर यूनियन ने नगर निगम जयपुर के सहयोग से शुक्रवार को एक अभियान भी शुरू किया है।

जयपुर के वैशाली नगर स्थित आम्रपाली सर्किल से इस अभियान की शुरूआत नगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार यादव और थड़ी ठेला यूनियन के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने की। इस दौरान इन्होने ठेला-थड़ियों पर 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के स्टीकर चिपकाए।

लोगों को जागरूक करने के लिए अपने खर्चे से बनवाए स्टीकर
यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए यूनियन ने अपने खर्चे पर स्टीकर बनवाए है। उन्होने कहा कि हमने पहले दिन पूरे शहर में लगभग 2 हजार स्टीकर जगह-जगह लगवाए है। साथ ही उन्होने कहा कि हम सभी व्यवसायियों को भी इसके लिए पाबंद कर रहे है कि वे बिना मास्क के आए ग्राहकों को सामान न बेचे और उनसे समझाइश कर मास्क पहनने की अपील करें।

कूकर खेड़ा खाद्य पदार्थ व्यापार संघ भी जुड़ा अभियान से
आमजन को कोरोना से बचाने के लिए सरकार की ओर से चलाये जा रहे इस जन आंदोलन से कूकर खेड़ा मण्डी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ भी जुड़ गया है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि ठेला यूनियन के साथ ही मण्डी पदाधिकारियों ने भी मण्डी प्रांगण में काम करने वाले व्यापारियों, पल्लेदारों एवं ग्राहकों को मास्क वितरित किये और समझाइश की। साथ ही पदाधिकारियों ने सभी व्यापारियों से अपील की, कि कोई भी अपके पास व्यापार अन्य कार्य से आए और उसने मास्क नहीं पहना हो तो उसे मास्क पहनने के लिए जरूर कहें।

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