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गहलोत के 2 साल:कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर गहलोत ने बताई उपलब्धियां तो पूनियां ने कांग्रेस की गिनाईं नाकामियां

जयपुरएक घंटा पहले
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कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर शुरू हुआ विपक्ष का आरोप-प्रत्यारोप का दौर
  • नए अध्याय लिखते हुए खुशहाली के लिए कार्य करता रहूंगा: सीएम
  • कांग्रेस सरकार के दो साल पूरा होने पर सीएम ने मन की बात सोशल मीडिया पर शेयर की

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार के पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह शासन के दो वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों का आभारी हूं। प्रदेश सरकार ने लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और प्रदेश की उन्नति एवं चहुंमुखी विकास के लिए उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं। सभी के सहयोग से हम प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय लिखते हुए सभी के जीवन में खुशहाली के लिए कार्य करते रहेंगे।

गहलोत ने कहा कि 2020 कोरोना की चुनौती लेकर आया। कोरोना वैश्विक महामारी के समय में प्रदेश सरकार ने जीवन और आजीविका बचाने के लिए सभी संभव कार्य किये। हमने महामारी पर नियंत्रण के लिए समयबद्ध कदम उठाए और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को भी संभाला। कोरोना महामारी के समय में, प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सक, नर्सेज, स्वच्छता कर्मियों सहित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी लोगों ने दिन-रात जीवन बचाने के लिए कार्य किया।

हमारे सभी कोरोना वारियर्स को मेरा विशेष धन्यवाद जिनकी मेहनत और प्रयासों से राजस्थान कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट में विविध मापदंडों पर अव्वल रहा है। मैं प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार आपकी आशाओं-आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए समर्पित होकर कार्य करेगी। हमारा हर निर्णय, हर कदम जनता कल्याण के लिए और प्रदेश की प्रगति के लिए होगा।

लॉकडाउन में हमने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए
राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देने और प्रदेशभर में निःशुल्क खाद्यान वितरण पर फोकस किया, लाखों लोगों के खातों में नकद 3500 रूपये की राशि ट्रांसफर की गयी, प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें राहत देने के लिए कार्य किया।

हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। राज्य प्रशासन, पुलिस और पूरी मशीनरी ने सरकार की उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं और राहत कार्य के प्रति प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता निभाई। उनके इस कमिटमेंट के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं।

बेरोजगारी के मुद्दाें पर हिट विकेट हाेगी सरकार: पूनियां
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां ने कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार मन से भले ही दो साल पूरा करने का जश्न मना रही हो, लेकिन इस विफल सरकार को कोई हक नहीं है कि मन से उत्सव मनाए।
पूनियां ने कहा कि कांग्रेस सरकार के ये दो साल राजथान के राजनैतिक इतिहास के कालखण्ड के काले साल होंगे, जिसमें बेशक जनघोषणा-पत्र में अपने आपकी पीठ थप-थपाते होंगे, लेकिन किसानों से वादाखिलाफी, बेरोजगारों से झूठ और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने जैसे काम दो साल के कालखण्ड में हुए।

उन्होंने कहा कि अन्तर्विरोध, अन्तर्कलह की ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ना पार्टी चला पा रही, ना सरकार चला पा रही। इसलिए इस सरकार की झोली में इन दो सालों में एक लम्बी फेहरिस्त है विफलताओं एवं वादाखिलाफी की, जिनमें पीड़ित महिलाएं न्याय मांग रही हैं, महिलाओं के प्रति घोर असुरक्षा का माहौल, जनता को महंगे बिजली के बिलों का करंट, 2.50 लाख संविदाकर्मी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं।

59 लाख किसान सम्पूर्ण कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी की दर राजस्थान में 14 प्रतिशत है, ना बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और ना ही लाखों भर्तियों की घोषणा कर उन्हें पूरा किया जा रहा है। इसलिए यह सरकार अब तक की सबसे ज्यादा अकर्मण्य, भ्रष्ट, नाकारा और अराजक सरकार है और ये सरकार नैतिक रूप से कमजोर हो चुकी है।

2 साल में ही कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू : वसुंधरा
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार हर परीक्षा में फेल रही है और इस जंगलराज का ही नतीजा है कि 2 साल में ही कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने साेशल मीडिया पर कहा कि अहंकारी मंत्रियों से लेकर लापरवाह प्रशासन तक किसी में भी इतनी नैतिकता नहीं है कि वे जनभावनाओं को समझ सके। ईश्वर जनता को बचाएं, सोई सरकार को जगाए।

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