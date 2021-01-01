पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सीकर में मिली जयपुर से लूटी कार:हाइवे पर बदमाशों ने ड्राइवर की गर्दन पर चाकू लगाकर लूटी कार, दो दिन बाद सीकर में छोड़कर भागे

जयपुर27 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
चौमूं इलाके में जयपुर सीकर हाइवे पर बदमाशों ने कार को रुकवाया। चालक को चाकू दिखाकर कार लूटकर भाग निकले - Dainik Bhaskar
चौमूं इलाके में जयपुर सीकर हाइवे पर बदमाशों ने कार को रुकवाया। चालक को चाकू दिखाकर कार लूटकर भाग निकले
  • शहर के चौमूं इलाके में जयपुर- सीकर हाइवे पर शनिवार सुबह 5 बजे हुई थी वारदात

शहर के चौमूं इलाके से दो दिन पहले लूटी गई कार, कल शाम को सीकर में मिली। शनिवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने जयपुर-सीकर नेशनल हाइवे पर ड्राइवर को चाकू दिखाकर नई कार लूट कर भाग गए थे। वारदात के बाद पीड़ित ड्राइवर ने कार मालिक को सूचना दी। इसके बाद चौमूं थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने जयपुर, सीकर समेत अन्य जिलों में नाकाबंदी करवाई थी। इसके बाद कल शाम बदमाश सीकर में कार को छोड़कर भाग गए।

जानकारी के मुताबिक, श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर में पवन कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दो दिन पहले उनके दो ड्राइवर दो कारें लेकर जयपुर से श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए थे। अलसुबह करीब 5 बजे जयपुर सीकर हाइवे पर चौमूं इलाके में टाटियावास टोल पर दोनों कारों में करीब आठ से दस मिनट का अंतर हो गया। तब एक ड्राइवर काफी आगे निकल गया। दूसरा पीछे रह गया।

सुबह 5 बजे कार को पीछा कर रुकवाया, फिर चाकू दिखाकर कार लूटकर भागे बदमाश
पीछे आ रहा चालक अपनी कार से चौमूं इलाके में भोजलावा कट के समीप पहुंचा। तभी एक कार में सवार बदमाशों ने कार ड्राइवर को इशारा कर रुकवाया। ड्राइवर ने ज्योंही कार को रोका। बदमाशों ने तुरंत ड्राइवर को कार से बाहर निकाला। इनमें एक बदमाश ने ड्राइवर की गर्दन पर चाकू लगा दिया और फिर उसे धकेल कर कार में बैठ गया। उस कार को लूट कर सीकर रोड की तरफ भाग निकले।

वारदात के बाद सुबह करीब 6 बजे पीड़ित ड्राइवर ने श्रीगंगानगर में मौजूद कार मालिक पवन जाट को सूचना दी। इसके बाद पवन जाट ने अपने ड्राइवर के साथ चौमूं थाने पहुंचकर रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस को अंदेशा था कि कार लेकर बदमाश सीकर या झुंझुनूं की तरफ भागेंगे या जयपुर से दिल्ली हाइवे पर भी जा सकते है। इन जगहों पर कंट्रोल रुम की मदद से नाकाबंदी करवाई गई। इस बीच कार कल सीकर जिले के राणी सती नगर में लावारिस हालत में मिल गई। चौमूुं पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है। बदमाशों की तलाश जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबजट भाषण के बाद 70% लोग बोले- महंगाई बढ़ेगी, 58% बजट से नाखुश, 42% लोग संतुष्ट - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser