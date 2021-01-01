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घर पर चल रहा था शराब कारखाना:ब्रांडेड शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर स्कूटी से डोर टू डोर करते थे सप्लाई, तीन गिरफ्तार

जयपुरएक घंटा पहले
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ड्राई डे पर अवैध शराब की बिक्री करने और नकली शराब बनाने का कारखाना चलाने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी। ये जयपुर के करधनी क्षेत्र में अवैध कारखाना चला रहे थे। - Dainik Bhaskar
ड्राई डे पर अवैध शराब की बिक्री करने और नकली शराब बनाने का कारखाना चलाने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी। ये जयपुर के करधनी क्षेत्र में अवैध कारखाना चला रहे थे।
  • गणतंत्र दिवस पर ड्राई डे के दिन जयपुर के करधनी क्षेत्र में डीएसटी की कार्रवाई
  • पांच पेटी अवैध शराब, तीन स्कूटी और मैकडॉवेल शराब के ढक्कन व बोतलें बरामद

गणतंत्र दिवस पर ड्राई डे के दिन जयपुर के पश्चिम जिले की स्पेशल टीम (डीएसटी) ने नकली शराब बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दबिश देकर तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया और मौके से पांच पेटी अवैध शराब, तीन स्कूटी और मैकडॉवेल कंपनी की शराब के ढक्कन व खाली बोतलें बरामद की है।

एक घर में चल रहे इस कारखाने में ब्रांडेड कंपनी की शराब की बोतलों में सस्ती शराब (पव्वा) मिलाकर मशीन से सील पैक कर वापस बाजार में बेचा जा रहा था। ये लोग स्कूटी में अवैध शराब की बोतलें छिपाकर अपने चुनिंदा ग्राहकों को डोर टू डोर सप्लाई कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक को भी हिरासत में लिया है।

डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार शर्मा (30) निवासी रामपुरा, भरतपुर का रहने वाला है। यहां जयपुर में वैशाली नगर में रहता है। दूसरा आरोपी महावीर सिंह (52) निवासी बड़ी खाटू, तहसील जायल, नागौर और शैतान सिंह (25) निवासी बुटाटी, डेगाना नागौर हैं। ये तीनों कारखाना संचालक है।

ये पिछले कुछ वक्त से जयपुर के करधनी इलाके में निवारु रोड पर गणेश नगर में रहने वाले राजेंद्र सिंह के यहां कमरा किराए पर लेकर नकली शराब बनाने का काम कर रहे थे। मकान मालिक राजेंद्र सिंह भी नागौर में मारोठ का रहने वाला है। इससे तीनों आराेपियों की राजेंद्र से पहचान थी। इसी विश्वास में यहां शराब पैकिंग कर बेचने का काम शुरू कर दिया।

ड्राई डे पर अवैध शराब बिकने की सूचना मिलने पर डीएसटी प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर नरेंद्र खींचड़ के नेतृत्व में 26 जनवरी को देर शाम मकान पर छापा मारा गया। तब 239 मैकडॉवल की बोतलों में सस्ती शराब पैकिंग कर मिली। वहां करीब 578 ढक्कन मिले।

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