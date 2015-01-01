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  • On The Second Day, 71% Of The Candidates Sitting In The Other Crosses, The Recruitment Examination Is Being Conducted In A Total Of 6 Innings.

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:दूसरे दिन दाे पारियाें में बैठे 71% अभ्यर्थी, भर्ती परीक्षा कुल 6 पारियों में आयोजित की जा रही है

जयपुर3 घंटे पहले
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परीक्षा देने आए अभ्यार्थी
  • प्रत्येक पारी में लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा की व्यवस्था की गई है

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दूसरे दिन शनिवार को दाे परियों में परीक्षा आयाेजित हुई। जिसमें 71 प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। रविवार को आखिरी दिन भर्ती परीक्षा दाे पारियाें में आयोजित हाेगी। पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने बताया कि दूसरे दिन 5 लाख 87 हजार 246 अभ्यर्थियों में से 4 लाख 16 हजार 89 अभ्यर्थियों ने यानी 70.85% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया । उन्होंने बताया कि परीक्षा में 7 कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों एवं 3 कोविड के लक्षण वाले अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा दी। इन परीक्षार्थियों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई थी।

दूसरी पारी मे 72% रही परीक्षार्थियों की उपस्थिति

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण गोविंद गुप्ता ने बताया कि भर्ती परीक्षा कुल 6 पारियों में आयोजित की जा रही है और प्रत्येक पारी में लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा की व्यवस्था की गई है। एडीजी ने बताया कि पहली पारी में 69.69 प्रतिशत एवं द्वितीय पारी में 72. 01 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तीसरे दिन रविवार को आयोजित की जाने वाली परीक्षा की भी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई है।

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